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TikTok, 'TikTok Kitchen' markasıyla ABD’de restoran açıyor
© AFP 2021 / VALERIE MACONTikTok
© AFP 2021 / VALERIE MACON
Sosyal medya uygulaması TikTok, 'TikTok Kitchen' markasıyla viral olan yemekleri ABD’de satışa sunacak. İlk etapta Mart ayında 300 TikTok Kitchen mağazası açarak yola çıkan firmanın hedefi, yıl boyunca bin restorana ulaşmak.
Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, 'TikTok Kitchen' markası ile ABD’de bin restoran açacağını duyurdu.
Restorantın menülerinde ise sadece TikTok uygulamasında viral olan yemekler yer alacak. ABD’li online teslimat firması Grubhub ve Virtual Dining Concept ile ortaklık kurarak müşterilere ulaştırılacak.
Bloomberg Ht'de yer alan habere göre, menüler üç ayda bir yeni viral olan yemeklerle değiştirilecek. TikTok Kitchen, satışlardan elde edilecek gelirin büyük oranda, menü yaratıcılarının desteklenmesi için platformdaki içerik oluşturuculara aktarılacağını duyurdu.
Amaç ise içerik oluşturucuları destekleyerek, yaratıcılıklarını artırmalarını sağlamak. Dolaysıyla, kullanıcılara platformda eğlenceli vakit geçirmelerini daim kılmak ve birbirinden değişik menülerin yaratıcılığını desteklemek. Bununla birlikte firma yatırımın, restoran işine girmekten ziyade bunun bir pazarlama stratejisi olduğunun altını çiziyor.
Restorantın menülerinde ise sadece TikTok uygulamasında viral olan yemekler yer alacak. ABD’li online teslimat firması Grubhub ve Virtual Dining Concept ile ortaklık kurarak müşterilere ulaştırılacak.
Bloomberg Ht'de yer alan habere göre, menüler üç ayda bir yeni viral olan yemeklerle değiştirilecek. TikTok Kitchen, satışlardan elde edilecek gelirin büyük oranda, menü yaratıcılarının desteklenmesi için platformdaki içerik oluşturuculara aktarılacağını duyurdu.
Amaç ise içerik oluşturucuları destekleyerek, yaratıcılıklarını artırmalarını sağlamak. Dolaysıyla, kullanıcılara platformda eğlenceli vakit geçirmelerini daim kılmak ve birbirinden değişik menülerin yaratıcılığını desteklemek. Bununla birlikte firma yatırımın, restoran işine girmekten ziyade bunun bir pazarlama stratejisi olduğunun altını çiziyor.
TikTok announces a partnership with Virtual Dining Concepts to launch delivery-only ‘TikTok Kitchen’ locations across the US, starting in March.— Pop Crave (@PopCrave) December 22, 2021
The menu will feature the app’s most viral food trends, with a cut of the profits going to the creators who popularized the dishes. pic.twitter.com/dTfWk8BDMr
TikTok Kitchen’lardaki viral olan yemekler, insanların Grubhub aracılığıyla kapılarına teslim edilebilecek. İlk menüde 2021 yılında ne fazla ilgi kazanıp, viral olan pişmiş beyaz peynir ilk sırada yer alacak. Beraberinde bu yıl genelinde yine viral olan pişmiş beyaz makarna, ezme burger, mısır kaburga ve makarna cipsi de menüde yer alacak.
Google, TikTok'ta muazzam bir popülerlik kazandıktan sonra yılın en çok aranan yemeği olduğunu bildirdiği için, özellikle pişmiş beyaz peynir 2021'de inanılmaz bir ilgi kazandı. Bundan sonra, mekânlardaki menüler üç ayda bir viral olmaya başlayan yeni yemeklerle değiştirilecek.