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Torununu yıllarca istismar eden dedeye 30 yıl hapis
Torununu yıllarca istismar eden dedeye 30 yıl hapis
İstanbul'da, torununa yıllarca istismarda bulunan Durmuş O.'ya 30 yıl hapis cezası verildi. 8 yaşından beri cinsel istismara uğradığı belirlenen 16 yaşındaki... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T14:44+0300
2021-12-23T15:00+0300
türkiye
cinsel taciz
taciz
ceza
tutuklama
akraba
kadına yönelik taciz
hapis
çocuklara cinsel taciz
çocuklara taciz
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İstanbul'da 73 yaşındaki Durmuş O.'nun 8 yıldır, torununa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. 16 yaşındaki çocuğun doğan bebeğinin DNA'sı, Durmuş O. ile yüzde 99.99 eşleşti. Durmuş O. hakkında diğer torununa da cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle ayrı bir iddianame düzenlendi. Durmuş O.'nun torunlarını "lunaparka göndermeme" tehdidiyle istismar ettiği tespit edildi.Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık dede Durmuş O. SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile mağdur kızın anne ve babası da katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı dava dosyasına ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda mağdur kızın olay nedeniyle ruh ve beden sağlığının bozulduğuna dair raporu okudu. Duruşmada beyanda bulunan mağdur avukatı, çocuğun 8 yaşından beri cinsel istismara maruz kaldığını belirterek, "DNA raporunda da bebeğin babası olduğu aşikardır. Biz bu durumda en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. 'Mal mülk için yapıyorlar'Söz verilen sanık Durmuş O. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Bunu mal mülk için yapıyorlar. Bana iftira atıyorlar" ifadelerini kullandı. Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanık Durmuş O.'nun 'öz torununa cebir ve tehdit ile zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Dede Durmuş O. hakkında diğer torununa da, 5 yaşından 11 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir iddianame düzenlendi.'Çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan hazırlanan iddianame kapsamında ifadesi alınmak istenen Durmuş O., bu olayda da susma hakkını kullanmak istediğini söyleyerek savunma yapmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211215/sinif-ogretmeni-9-ogrenciyi-taciz-ettigi-iddiasiyla-gozaltinda-1051799708.html
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cinsel taciz, taciz, ceza, tutuklama, akraba, kadına yönelik taciz, hapis, çocuklara cinsel taciz, çocuklara taciz

Torununu yıllarca istismar eden dedeye 30 yıl hapis

14:44 23.12.2021 (güncellendi: 15:00 23.12.2021)
© AAkadın - iddet ve taciz
kadın - iddet ve taciz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA
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İstanbul'da, torununa yıllarca istismarda bulunan Durmuş O.'ya 30 yıl hapis cezası verildi. 8 yaşından beri cinsel istismara uğradığı belirlenen 16 yaşındaki çocuğun ise doğan bebeğinin DNA'sı, Durmuş O. ile yüzde 99.99 eşleşti.
İstanbul'da 73 yaşındaki Durmuş O.'nun 8 yıldır, torununa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. 16 yaşındaki çocuğun doğan bebeğinin DNA'sı, Durmuş O. ile yüzde 99.99 eşleşti.
Durmuş O. hakkında diğer torununa da cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle ayrı bir iddianame düzenlendi. Durmuş O.'nun torunlarını "lunaparka göndermeme" tehdidiyle istismar ettiği tespit edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık dede Durmuş O. SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile mağdur kızın anne ve babası da katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı dava dosyasına ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda mağdur kızın olay nedeniyle ruh ve beden sağlığının bozulduğuna dair raporu okudu. Duruşmada beyanda bulunan mağdur avukatı, çocuğun 8 yaşından beri cinsel istismara maruz kaldığını belirterek, "DNA raporunda da bebeğin babası olduğu aşikardır. Biz bu durumda en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

'Mal mülk için yapıyorlar'

Söz verilen sanık Durmuş O. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Bunu mal mülk için yapıyorlar. Bana iftira atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanık Durmuş O.'nun 'öz torununa cebir ve tehdit ile zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Dede Durmuş O. hakkında diğer torununa da, 5 yaşından 11 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir iddianame düzenlendi.
'Çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan hazırlanan iddianame kapsamında ifadesi alınmak istenen Durmuş O., bu olayda da susma hakkını kullanmak istediğini söyleyerek savunma yapmadı.
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