https://tr.sputniknews.com/20211223/turkiye-2018deki-krizin-uzatmali-devami-olarak-gorulebilecek-kendine-ozgu-bir-durumu-yasiyor-1052097790.html

'Türkiye, 2018'deki krizin uzatmalı devamı olarak görülebilecek kendine özgü bir durumu yaşıyor'

'Türkiye, 2018'deki krizin uzatmalı devamı olarak görülebilecek kendine özgü bir durumu yaşıyor'

Doç. Akçay'a göre, maliye politikalarının belirleyici olduğu pandemiden çıkarken dünyada belirsizlik var. Kimi ülkelerin enflasyonist etkileri faiz artırımıyla... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T23:38+0300

2021-12-23T23:38+0300

2021-12-24T22:38+0300

eksen

recep tayyip erdoğan

faiz indirimi

dolar

kriz

türk lirası

faiz

kur

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemesinin de etkisiyle küresel ekonomik kriz dünyanın pek çok ülkesinde enfasyonist ortam, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve enerji krizi eşliğinde kendisini hissettiriyor. Pandemide duran ekonominin etkilerini gidermek için kamu harcamalarını artıran hükümetler, kitlesel aşılamalar eşliğinde yeniden işler hale gelen ekonomilere çeki düzen vermek hedefiyle ekonomi politikalarını yeniden kalibre etmeye çalışıyorlar.ABD ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) şimdilik faiz artırımı karşısında temkinli dururken Birleşik Krallık, Norveç ve Rusya gibi ülkeler enflasyonist ortamın önüne geçmek üzere faiz artırımına gitti.Türkiye ile tam aksi yönelimi seçmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam'ın faizi yasakladığı gerekçesi eşliğinde sert bir faiz indirimine gitti. Bunun sonucu olarak Türk Lirası'nda değer kaybı ayyuka çıkarken, derin bir kur krizi yaşandı. İktisatçılara göre, kamu bankalarının 'arkadan satışı' aracılığıyla kurun kısmen geri çekilmesi sağlanırken, 'yeni ekonomi modeli' adı altında bir model açıklandı. Ankara TL'ye güvensizliğin tetiklendiği bu ortamda bankalarda yüzde 70'e varan oranlarda bulunan dolar mevduatlarının TL'ye çevrilmesi hedefiyle 'kur garantili TL mevduatına' güveniyor.Dünyada uygulanan ekonomi politikaları ve Türkiye'deki Erdoğan yönetiminin seçtiği yolu Berlin Ekonomi ve Hukuk Okulu'ndan Doç. Ümit Akçay ile konuştuk.‘2008'de uygulanmazken pandemiyle devreye giren maliye politikalarının ardından bugün belirsizlik hakim'Doç. Ümit Akçay'a göre, dünyada henüz pandemiden çıkışın nasıl gerçekleşeceği yönünde belirsizlik hakim. 2008'de para politikası araçlarının kullanılarak piyasaya müthiş bir para sürüldüğünü ve firmaların yoğun biçimde kurtarıldığını belirten Akçay, maliye politikalarına ise başvurulmadığını anımsattı. Akçay pandemiyle birlikte tam aksinin yaşandığını, derin sosyo-ekonomik sarsıntı karşısında hükümetlerin maliye politikalarına yönelmek durumunda kaldığını söylerken, bugün pandemiden çıkışta para politikaları bağlamında tartışmaların yoğunlaştığının altını çizdi:'Avrupa Merkez Bankası temkinli ama merkez bankalarının zorlamasıyla mecburen faiz artışı gelebilir'Akçay, Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik toparlanmanın uzun süreceği öngörüsüyle faiz artımına karşı temkinli durduğunu aktarırken, eninde sonunda fiyat artışlarının merkez bankalarını zorlamasıyla mecburen faiz artışının gelebileceği görüşünde. Böyle bir durumda gelişmekte olan ülkelere giden paranın yön değiştirmesinin söz konusu olacağını belirten Akçay, ziresi 2018'de yaşanan artırımın Türkiye ve Arjantin'deki etkilerini anımsattı:'Faiz artışları enflasyonun kontrolden çıkabileceği düşüncesiyle geliyor'ABD'de FED'in faiz artırımının Türkiye'ye etkisi sorulunca, Akçay, doğrudan etkide bulunmasa da borçlanma maliyetlerinde mutlaka artışa yol açacağını belirtti. Akçay, pandemide doğrudan gelir desteği gibi harcamaları artıran hükümetlerin sonraki süreçte enflasyonist ortama girilebileceği kaygısıyla faiz artırımına yöneldiklerini vurguladı:‘Erdoğan yönetimi faiz indirimi politikasını sonuçlarıyla yüzleşti, TL’nin değersizleşeceğini bilmemeleri mümkün değil’Akçay'a göre Türkiye ise 2018'deki krizin uzatmalı devamı olarak görülebilecek kendine özgü bir durumu yaşıyor. Akçay Türkiye'nin Erdoğan yönetiminin eylülde girdiği faiz indirimi politikasının sonuçlarıyla yüzleştiğini belirtirken, bu kararın TL'deki değersizleşmeyi getireceğini bilmemelerinin mümkün olmadığını vurguladı. Belki böylesine bir düzeyin tahmin edilmemiş olabileceğini söyleyen Akçay, üçüncü faiz artırımından sonra ekonomiyi durduran panik havasının ortaya çıkması ile tam bir krizin tetiklendiğini belirtti:'Bu sistem insanlar sisteme dahil olursa işler, olmazlarsa TL değersizleşmeye devam ederse kamu borç krizine dönüşür'Akçay, hükümetin açıkladığı modelin, dövize talebi durdurmayı ve ticaretin dönmesi için fiyat oluşumunu sağlamayı hedeflediğini söylerken, bunun koşulunun insanların sisteme katılımı olduğunu vurguladı. İhracatçı sektörler için bir çeşit döviz sabitleme sistemine geçildiğini anımsatan Akçay, 'kura endeksli TL mevduatının' ise belirsizliğine dikkat çekti. Akçay, bu sistemin TL'nin değersizleşmeye devam etmesi halinde hazineye kamu borç yükü olarak geri döneceğini anımsattı:'Organik miydi değil miydi, anlayacağız; öyleyse hükümet 3 aylık bir zaman kazandı'İktisatçılara göre kur atağının geri döndürülmesinin arkasında insanların dolar hesaplarını TL'ye çevirmesinden ziyade kamu bankalarına satış yaptırılmasının etkili olurken, Akçay, bunun organik bir düşüş olup olmadığının kısa sürede anlaşılacağını belirtti. İnsanların açıklanan sistemde TL mevduatlarını 3 ay bağlamaları gerektiğini anımsatan Akçay, dolayısıyla hükümetin 3 aylık zaman kazandığını da belirtti:

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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recep tayyip erdoğan, faiz indirimi, dolar, kriz, türk lirası, faiz, kur