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Türkiye'de Omicron alarmı: Ocak ayı için yeni tedbirler kapıda
Türkiye'de Omicron alarmı: Ocak ayı için yeni tedbirler kapıda
Omicron varyantı nedeniyle Türkiye'de ocak ayında Kovid-19 tedbirlerinin devreye girebileceği belirtiliyor. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T12:33+0300
2021-12-23T12:33+0300
omicron
koronavirüs
koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
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Avrupa’da Omicron varyantına bağlı yaşanan vaka artışlarının Türkiye’de de ocak ayından itibaren etkili olabileceği ihtimaline karşı kulislerde hazırlıkların başladığı konuşuluyor.Omicron varyantı, görüldüğü ülkelerde genellikle bir ay içinde baskın virüs haline geliyor. Türkiye’de de ocak ayında baskın virüs olması bekleniyor. Bu artışın iyi yönetilmesi için Türkiye'de de çalışma yapılıyor. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre; ocak ayında Kovid-19 tedbirlerinin devreye girmesi bekleniyor.Alınacak önlemlerin sınırlı olacağı, PCR zorunluluğu, kapalı mekanlarda sıkı pandemi kurallarına yeniden dönüş gibi planlar yapıldığı belirtiliyor.Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Omicron varyantı ‘daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir oranda‘ yayılıyor ve yakında Delta varyantının yerine geçerek baskın varyant olacak. Omicron’un hızla yayılması Avrupa’da pek çok ülkeyi yeni önlemler almaya zorlarken, ülkelere giriş ve çıkışlar güçleştirildi.Türkiye için de uyarılar artıyor. KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, pandemi başladığından beri hep yeni dalgalardan bahsedildiğini ama bu kez ciddi bir ‘tsunami’ ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.Uzmanların değerlendirmelerine göre, ocak ayının sonunda vaka sayısındaki artışı önlemek için eksik aşıların tamamlanması, 3. doz aşıların yapılması büyük önem taşıyor. Verilere göre yaklaşık 25 milyon kişi eksik aşılı. 18 yaş üstünde 7 milyon kişi hiç aşı yaptırmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211222/kurulu-uyesi-prof-dr-yavuz-bu-kez-dalga-degil-tsunami-geliyor-1052005169.html
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omicron, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri

Türkiye'de Omicron alarmı: Ocak ayı için yeni tedbirler kapıda

12:33 23.12.2021
© İHAvaka Türkiye, koronavirüs
vaka Türkiye, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© İHA
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Omicron varyantı nedeniyle Türkiye'de ocak ayında Kovid-19 tedbirlerinin devreye girebileceği belirtiliyor.
Avrupa’da Omicron varyantına bağlı yaşanan vaka artışlarının Türkiye’de de ocak ayından itibaren etkili olabileceği ihtimaline karşı kulislerde hazırlıkların başladığı konuşuluyor.
Omicron varyantı, görüldüğü ülkelerde genellikle bir ay içinde baskın virüs haline geliyor. Türkiye’de de ocak ayında baskın virüs olması bekleniyor. Bu artışın iyi yönetilmesi için Türkiye'de de çalışma yapılıyor. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre; ocak ayında Kovid-19 tedbirlerinin devreye girmesi bekleniyor.
Alınacak önlemlerin sınırlı olacağı, PCR zorunluluğu, kapalı mekanlarda sıkı pandemi kurallarına yeniden dönüş gibi planlar yapıldığı belirtiliyor.
Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Omicron varyantı ‘daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir oranda‘ yayılıyor ve yakında Delta varyantının yerine geçerek baskın varyant olacak. Omicron’un hızla yayılması Avrupa’da pek çok ülkeyi yeni önlemler almaya zorlarken, ülkelere giriş ve çıkışlar güçleştirildi.
Türkiye için de uyarılar artıyor. KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, pandemi başladığından beri hep yeni dalgalardan bahsedildiğini ama bu kez ciddi bir ‘tsunami’ ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.
Uzmanların değerlendirmelerine göre, ocak ayının sonunda vaka sayısındaki artışı önlemek için eksik aşıların tamamlanması, 3. doz aşıların yapılması büyük önem taşıyor. Verilere göre yaklaşık 25 milyon kişi eksik aşılı. 18 yaş üstünde 7 milyon kişi hiç aşı yaptırmadı.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
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