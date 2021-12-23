https://tr.sputniknews.com/20211223/turkiyede-son-24-saatte-18-bin-771-yeni-vaka-tespit-edildi168-kisi-yasamini-yitirdi-1052060305.html

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 771 yeni vaka tespit edildi, 168 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 771 yeni vaka tespit edildi, 168 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T19:16+0300

2021-12-23T19:16+0300

2021-12-23T19:32+0300

vaka

koronavirüs

sağlık bakanlığı

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 355 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 21 bin 605 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,68, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,43 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 127 milyon 285 bin 128 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı TURKOVAC'tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için TURKOVAC'ı bekleyenlere, devam dozları için TURKOVAC'ı seçeceklere duyurmak istiyoruz, bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

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vaka, sağlık bakanlığı, koronavirüs