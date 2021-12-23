https://tr.sputniknews.com/20211223/turkovacin-ilk-sevkiyati-gerceklesti-1052054149.html

Turkovac'ın ilk sevkiyatı gerçekleşti

Turkovac'ın ilk sevkiyatı gerçekleşti

Koronavirüse karşı acil kullanım onayı verilen ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda seri üretime geçilen Türkiye'nin yerli aşısı... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T16:07+0300

2021-12-23T16:07+0300

2021-12-23T16:07+0300

koronavirüs

ankara

recep tayyip erdoğan

şanlıurfa

sevkiyat

aşı

fahrettin koca

turkovac

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Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Turkovac üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.Üretilen ilk 150 bin doz aşı, tesiste düzenlenen tören düzenlendi. Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.Koronavirüse karşı Türk bilim insanları tarafından geliştirilen Turkovac aşısı, yüzde 100 yerli imkanlarla üretildi. Seri üretimine başlanan Turkovac, 24 yıl sonra geliştirilen yerli aşı olma özelliğini de taşıyor. Şanlıurfa'daki laboratuvarda seri üretime geçtiklerini hatırlatan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılamada son sırada yer alan kentteki vatandaşlara Turkovac için çağrı yaptı.'Bu aşı, dünyadaki̇ tüm toplumlara ulaşacak'Turkovac için bugün ilk sevkiyatın yapılacağını ifade eden Prof. Dr. Kara, "Artık Şanlıurfa'da üretilen bir aşımız vardır. Kalitesi, dünya ortalaması üstünde olan bir aşıdır. Bunun için başta Şanlıurfa olmak üzere herkesin yerli ve milli aşımızdan olmalarını istiyorum. Bu aşıyı yaptıranların aynı zamanda bizlere de yardımcı olmalarını istiyorum. Bu aşıyı olanların serum ve kan örneklerini vermelerini istiyorum. Bize ve dünyaya çok faydası olacaktır. Bu aşı, dünyadaki tüm toplumlara ulaşacak bir aşıdır" dedi.Kısırlık i̇ddi̇asına cevapAşıyla ilgili tedirginlik yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kara, "Aşı ile ilgili akıllarda sorular olabilir. Akıllarına ne geliyorsa, sağlık çalışanlarına sorsunlar. Bugüne kadar dünyada geliştirilen hiçbir aşının kısırlık yönünden bir etkisi olmadı. Turkovac için de böyle bir şey söz konusu değildir. Vatandaşlarımız rahat olsun. Herhangi bir korkuya kapılmasın. Gönül rahatlığıyla herkes bu aşıyı olabilir" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211219/bilim-kurulu-uyesi-kara-turkovac-uygulanan-kisilerde-agir-hastalanan-veya-hastaneye-yatan-olmadi-1051912697.html

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ankara, recep tayyip erdoğan, şanlıurfa, sevkiyat, aşı, fahrettin koca, turkovac