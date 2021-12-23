Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211223/uc-ilde-egitime-kar-engeli-1052031985.html
9 ilde eğitime kar engeli
9 ilde eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Sinop, Giresun, Ordu, Karabük ve Artvin'in bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Bartın ve Zonguldak'ta ise... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T00:32+0300
2021-12-23T00:32+0300
türkiye
eğitim
kar
bartın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052031960_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2f80fa5569231fdee9cca8dd404a866a.jpg
Türkiye genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün ara verildi.Okulların tatil edildiği illerde, engelli veya hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.BartınBartın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.KastamonuKastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.KarabükValilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:ZonguldakZonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.GiresunGiresun'un Espiye ve Keşap ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime ara verilecek.İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek.İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek.Sinop​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının devam ettiği, yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.İl genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.ArtvinArtvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle il merkezi, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda, Şavşat ilçesinde ise Meydancık İlkokulu ve Ortaokulunda 23 Aralık perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi.OrduOrdu'nun Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitime ara verildiğini aktarıldı.Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.TrabzonTrabzon'da 10 ilçedeki tüm okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime ara edilecek.Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçesinde bir gün süreyle eğitime ara verilecek.Bu ilçelerdeki engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verilecek.RizeRize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
türkiye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052031960_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_d2ead469edf6fe6b5f77718c0fb638d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eğitim, kar, bartın

9 ilde eğitime kar engeli

00:32 23.12.2021
© AAkar - eğitim
kar - eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA
Abone ol
Yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Sinop, Giresun, Ordu, Karabük ve Artvin'in bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Bartın ve Zonguldak'ta ise kent genelinde okullar tatil edildi.
Türkiye genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün ara verildi.
Okulların tatil edildiği illerde, engelli veya hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Bartın

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kastamonu

Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.

Karabük

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 23 Aralık 2021 Çarşamba günü Yenice ve Eflani ilçelerinde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda taşımalı eğitim 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle, kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."

Zonguldak

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.
Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun'un Espiye ve Keşap ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime ara verilecek.
İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek.
İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek.

Sinop

​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının devam ettiği, yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.
İl genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Artvin

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle il merkezi, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda, Şavşat ilçesinde ise Meydancık İlkokulu ve Ortaokulunda 23 Aralık perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Ordu

Ordu'nun Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitime ara verildiğini aktarıldı.
Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Trabzon

Trabzon'da 10 ilçedeki tüm okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime ara edilecek.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçesinde bir gün süreyle eğitime ara verilecek.
Bu ilçelerdeki engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verilecek.

Rize

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:30Çorum'da sahte içkiden 5 kişi hayatını kaybetti
01:17İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam
01:14Rus uzmanlar Güney Afrika'da Kovid-19 ile mücadele konusundaki deneyimlerini paylaştı
01:07Fahrettin Altun: Yalanın, gerçeğin yerini aldığı hakikat ötesi bir dönemden geçiyoruz
01:05Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Dünyadaki her dönüşümde uzay temel parametre
01:04Karla mücadele ekipleri, 101 yaşındaki Gülizar nine için seferber oldu
00:51Sanatçı Ajda Pekkan'a 'Bodrum'un kültür ve sanat elçisi' unvanı verildi
00:43Hollanda savcılığı, MH17 sanıkları için müebbet hapis talep etti
00:329 ilde eğitime kar engeli
00:26Kılıçdaroğlu: Erken seçim kararı almazlarsa bu bizim lehimize
00:22Fas: Normalleşme sonrası İsrail'le birçok alanda 12 anlaşma imzaladık
00:14Kremlin: Rusya ekonomisi pandemi şokundan kurtuldu
00:07Yemek siparişi veren müşteriden not: Biz yarım saat açlıktan bir şey kaybetmeyiz ama can geri gelmez
00:05Kanada Başbakanı Trudeau, kendisini karantinaya aldı
00:04ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı
00:03Rusya: NATO’nun Karadeniz’deki provokasyonların temelinde ABD’nin Kuzey Akım-2 alerjisi yatıyor
DünVektor Merkezi: Rus PCR testleri koronavirüsün tüm varyantlarını tespit edebiliyor
DünMaaşların asgari ücret tutarından, gelir vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi kabul edildi
DünABD'den Afganistan kararı: Taliban ile iş yapan ABD ve BM yetkilileri, yaptırımlardan muaf olacak
DünAK Partili Elitaş: Kademeli doğalgaz tarifesini getireceğiz