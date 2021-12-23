https://tr.sputniknews.com/20211223/uc-ilde-egitime-kar-engeli-1052031985.html

9 ilde eğitime kar engeli

9 ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Sinop, Giresun, Ordu, Karabük ve Artvin'in bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Bartın ve Zonguldak'ta ise... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T00:32+0300

2021-12-23T00:32+0300

2021-12-23T00:32+0300

türkiye

eğitim

kar

bartın

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Türkiye genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün ara verildi.Okulların tatil edildiği illerde, engelli veya hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.BartınBartın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.KastamonuKastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.KarabükValilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:ZonguldakZonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.GiresunGiresun'un Espiye ve Keşap ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime ara verilecek.İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek.İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek.Sinop​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının devam ettiği, yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.İl genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.ArtvinArtvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle il merkezi, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda, Şavşat ilçesinde ise Meydancık İlkokulu ve Ortaokulunda 23 Aralık perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi.OrduOrdu'nun Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitime ara verildiğini aktarıldı.Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.TrabzonTrabzon'da 10 ilçedeki tüm okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime ara edilecek.Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçesinde bir gün süreyle eğitime ara verilecek.Bu ilçelerdeki engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verilecek.RizeRize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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eğitim, kar, bartın