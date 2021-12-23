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Ukrayna'da yüzbinlerce kadın askeri kayıt altına alınacak
Ukrayna'da yüzbinlerce kadın askeri kayıt altına alınacak
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yayın organı olan Armiyaİnform haber ajansı, yüzbinlerce Ukraynalı kadının askeri kayıt altına alınacağını duyurdu. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T16:30+0300
2021-12-23T16:30+0300
kadın asker
savunma
ukrayna
kayıt
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Armiyaİnform haber ajansının aktardığı üzere Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın çalışmakta olan yüzbinlerce kadını askeri kayıt altına alınmasını hükmeden talimatname yürürlüğe girdi.Haberde, “Savunma Bakanlığı'nın çalışan kadınların askeri kayıt altına alınması ve askeri sicilde kayıtları bulunması gereken endüstri kolları ve meslekler listesinin yer aldığı 11 Ekim 2021 tarih ve 313 sayılı talimatnamesi yürürlüğe girdi. Listede 35 mesleki alan yer alıyor ve bunlardan her biri aslında ekonomik faaliyetin onlarca mesleğini temsil ediyor. Yüz binlerce Ukraynalı kadın bu kapsama giriyor” ifadelerine yer verildi.Mesleki alanlar listesi geniş olup, toplu beslenmeden, hukuk ve ekonomiden yayıncılık ve matbaacılığa kadar onlarca alanı kapsıyor.Askeri kayıt yaptırmaktan kaçınanlar içinse idari cezalar öngörülüyor. Örneğin kadın çalışanlarının askeri kayıt belgelerini kontrol etmeyen iş verenlerden 5.1 bin ila 8.5 bin grivna (2 bin 90 ila 3 bin 480 TL) ceza kesilmesi öngörülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210709/ukrayna-savunma-bakanligi-geri-adim-atti-kadin-askerler-icin-daha-kisa-topuklu-yeni-ayakkabi-modeli-1044926928.html
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kadın asker, ukrayna, kayıt

Ukrayna'da yüzbinlerce kadın askeri kayıt altına alınacak

16:30 23.12.2021
© Ukrayna Savunma BakanlığıUkrayna - kadın askerler
Ukrayna - kadın askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© Ukrayna Savunma Bakanlığı
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Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yayın organı olan Armiyaİnform haber ajansı, yüzbinlerce Ukraynalı kadının askeri kayıt altına alınacağını duyurdu.
Armiyaİnform haber ajansının aktardığı üzere Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın çalışmakta olan yüzbinlerce kadını askeri kayıt altına alınmasını hükmeden talimatname yürürlüğe girdi.
Haberde, “Savunma Bakanlığı'nın çalışan kadınların askeri kayıt altına alınması ve askeri sicilde kayıtları bulunması gereken endüstri kolları ve meslekler listesinin yer aldığı 11 Ekim 2021 tarih ve 313 sayılı talimatnamesi yürürlüğe girdi. Listede 35 mesleki alan yer alıyor ve bunlardan her biri aslında ekonomik faaliyetin onlarca mesleğini temsil ediyor. Yüz binlerce Ukraynalı kadın bu kapsama giriyor” ifadelerine yer verildi.
Mesleki alanlar listesi geniş olup, toplu beslenmeden, hukuk ve ekonomiden yayıncılık ve matbaacılığa kadar onlarca alanı kapsıyor.
Askeri kayıt yaptırmaktan kaçınanlar içinse idari cezalar öngörülüyor. Örneğin kadın çalışanlarının askeri kayıt belgelerini kontrol etmeyen iş verenlerden 5.1 bin ila 8.5 bin grivna (2 bin 90 ila 3 bin 480 TL) ceza kesilmesi öngörülüyor.
Ukrayna - kadın askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2021
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