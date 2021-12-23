https://tr.sputniknews.com/20211223/ukraynada-yuzbinlerce-kadin-askeri-kayit-altina-alinacak-1052055236.html

Ukrayna'da yüzbinlerce kadın askeri kayıt altına alınacak

Ukrayna'da yüzbinlerce kadın askeri kayıt altına alınacak

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yayın organı olan Armiyaİnform haber ajansı, yüzbinlerce Ukraynalı kadının askeri kayıt altına alınacağını duyurdu. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T16:30+0300

2021-12-23T16:30+0300

2021-12-23T16:30+0300

kadın asker

savunma

ukrayna

kayıt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1044879578_0:44:1228:735_1920x0_80_0_0_166beaa92cc9b010b105dd575c1bce50.png

Armiyaİnform haber ajansının aktardığı üzere Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın çalışmakta olan yüzbinlerce kadını askeri kayıt altına alınmasını hükmeden talimatname yürürlüğe girdi.Haberde, “Savunma Bakanlığı'nın çalışan kadınların askeri kayıt altına alınması ve askeri sicilde kayıtları bulunması gereken endüstri kolları ve meslekler listesinin yer aldığı 11 Ekim 2021 tarih ve 313 sayılı talimatnamesi yürürlüğe girdi. Listede 35 mesleki alan yer alıyor ve bunlardan her biri aslında ekonomik faaliyetin onlarca mesleğini temsil ediyor. Yüz binlerce Ukraynalı kadın bu kapsama giriyor” ifadelerine yer verildi.Mesleki alanlar listesi geniş olup, toplu beslenmeden, hukuk ve ekonomiden yayıncılık ve matbaacılığa kadar onlarca alanı kapsıyor.Askeri kayıt yaptırmaktan kaçınanlar içinse idari cezalar öngörülüyor. Örneğin kadın çalışanlarının askeri kayıt belgelerini kontrol etmeyen iş verenlerden 5.1 bin ila 8.5 bin grivna (2 bin 90 ila 3 bin 480 TL) ceza kesilmesi öngörülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210709/ukrayna-savunma-bakanligi-geri-adim-atti-kadin-askerler-icin-daha-kisa-topuklu-yeni-ayakkabi-modeli-1044926928.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadın asker, ukrayna, kayıt