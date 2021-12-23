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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dönen Japon milyarder: Dünyanın bütün seçkinleri uzaya çıksın
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dönen Japon milyarder: Dünyanın bütün seçkinleri uzaya çıksın
Japon milyarder Yusaku Maezawa, 12 gün geçirdiği Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) dönüşte, dünyanın seçkinlerine yeryüzü ile ilgili yeni bir perspektif... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T10:34+0300
2021-12-23T11:21+0300
dünya
rusya
japonya
spacex
elon musk
soyuz
yusaku maezawa
uluslararası uzay istasyonu (uui)
uzay turisti
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
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Asistanı Yozo Hirano ve kozmonot Aleksander Misurkin ile UUİ'de geçirdiği 12 günü belgeleyen videolar çekip 1 milyon takipçili YouTube kanalında yayımlayan Japon milyarder Yusaku Maezawa, dönüşte düzenlediği basın toplantısında, "Mümkün olduğu kadar çok insanın - güç ve etki sahibi mümkün olduğu kadar çok sayıda insanın - uzayı ziyaret etmesini istiyorum" dedi.Maezawa, "Dünya'yı farklı görecek ve ona tamamen farklı muamele edecekler" vurgusunu yaptı.'En azından 20 gün olmalı'Üçlü, bu ayın başlarında Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos tarafından işletilen Soyuz uzay aracıyla UUI'ye gitti. Pazartesi günü geri dönen üçlü, yerçekimine alışmaları için bir yenilenme sürecinden geçiyor.46 yaşındaki Japon milyarder, UUİ'de 12 günün yeterli olmadığını, çünkü çevreye uyum sağlamanın zaman aldığını söyledi. ,Kozmonot tulumu giyip mavi kasket takarak gazetecilere seslenen çevrimiçi moda kralı, "Bu tür bir yolculuk için mükemmel uzunluk 20 gün olurdu. Sanırım 30 gün benim için çok fazla" dedi.Maezawa'nın bir sonraki hayali, ABD'li teknoloji devi Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından düzenlenecek 2023'te Ay'ın etrafında yolculuğa 8 kişiyi beraberinde götürmek.Maezawa ile Hirano, gazeteci Toyohiro Akiyama'nın 1990 yılında Mir istasyonuna gitmesinden beri uzayı ziyaret eden ilk Japon vatandaşları oldu.'Bilimsel yatırım değil'Böylece pek çok kişinin özel teşebbüsle uzay yolculuğu için dönüm noktası olarak gördüğü 2021 yılı, Japon moda devinin UUİ tatiliyle taçlandı. Milyarderler Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson, ticari-turistik uzay seyahati işine soyunarak Rusya ile sıkı rekabete girdi. Ancak bazı uzmanlar, milyarderleri bilimden çok eğlence amaçlı uzay projelerine milyarlarca dolar yatırım yaptıkları için eleştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211208/ilk-uzay-turistleri-uzaya-firlatildi--1051556242.html
https://tr.sputniknews.com/20211209/japon-uzay-turistleri-uluslararasi-uzay-istasyonuna-ulasti-1051590692.html
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rusya, japonya, spacex, elon musk, soyuz, yusaku maezawa, uluslararası uzay istasyonu (uui), uzay turisti, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), uzay turizmi

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dönen Japon milyarder: Dünyanın bütün seçkinleri uzaya çıksın

10:34 23.12.2021 (güncellendi: 11:21 23.12.2021)
© REUTERS / GCTC/ROSCOSMOSRoscosmos tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürülen Japon milyarder Yusaku Maezawa, dönüşte Rusya'da basın toplantısı düzenlerken
Roscosmos tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürülen Japon milyarder Yusaku Maezawa, dönüşte Rusya'da basın toplantısı düzenlerken - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / GCTC/ROSCOSMOS
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Japon milyarder Yusaku Maezawa, 12 gün geçirdiği Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) dönüşte, dünyanın seçkinlerine yeryüzü ile ilgili yeni bir perspektif edinmek için uzaya çıkmaları çağrısı yaptı.
Asistanı Yozo Hirano ve kozmonot Aleksander Misurkin ile UUİ'de geçirdiği 12 günü belgeleyen videolar çekip 1 milyon takipçili YouTube kanalında yayımlayan Japon milyarder Yusaku Maezawa, dönüşte düzenlediği basın toplantısında, "Mümkün olduğu kadar çok insanın - güç ve etki sahibi mümkün olduğu kadar çok sayıda insanın - uzayı ziyaret etmesini istiyorum" dedi.
Maezawa, "Dünya'yı farklı görecek ve ona tamamen farklı muamele edecekler" vurgusunu yaptı.
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'En azından 20 gün olmalı'

Üçlü, bu ayın başlarında Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos tarafından işletilen Soyuz uzay aracıyla UUI'ye gitti. Pazartesi günü geri dönen üçlü, yerçekimine alışmaları için bir yenilenme sürecinden geçiyor.
46 yaşındaki Japon milyarder, UUİ'de 12 günün yeterli olmadığını, çünkü çevreye uyum sağlamanın zaman aldığını söyledi. ,
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Kozmonot tulumu giyip mavi kasket takarak gazetecilere seslenen çevrimiçi moda kralı, "Bu tür bir yolculuk için mükemmel uzunluk 20 gün olurdu. Sanırım 30 gün benim için çok fazla" dedi.
Maezawa'nın bir sonraki hayali, ABD'li teknoloji devi Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından düzenlenecek 2023'te Ay'ın etrafında yolculuğa 8 kişiyi beraberinde götürmek.
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Maezawa ile Hirano, gazeteci Toyohiro Akiyama'nın 1990 yılında Mir istasyonuna gitmesinden beri uzayı ziyaret eden ilk Japon vatandaşları oldu.

'Bilimsel yatırım değil'

Böylece pek çok kişinin özel teşebbüsle uzay yolculuğu için dönüm noktası olarak gördüğü 2021 yılı, Japon moda devinin UUİ tatiliyle taçlandı. Milyarderler Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson, ticari-turistik uzay seyahati işine soyunarak Rusya ile sıkı rekabete girdi. Ancak bazı uzmanlar, milyarderleri bilimden çok eğlence amaçlı uzay projelerine milyarlarca dolar yatırım yaptıkları için eleştiriyor.
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