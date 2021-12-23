https://tr.sputniknews.com/20211223/venezuellada-ilk-omicron-vakasi-1052038192.html

Venezüella'da ilk Omicron vakası

Venezüella'da ilk Omicron vakası

Güney Amerika ülkesi Venezüella'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T10:02+0300

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nicolas maduro

venezüella

koronavirüs

sputnik v

omicron

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkeye Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Avrupa'dan gelen 7 yolcuda Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu. Vakalara rağmen ülkede Noel öncesi herhangi bir kısıtlamaya gitmeyeceklerini belirten Maduro, halka kişisel önlemleri daha fazla uygulaması çağrısında bulundu. Maduro: Omicron'a karşı en etkili aşı Sputnik'tir Maduro, Rus Sputnik aşısının yakın zamanda yapılan araştırmalara göre yeni varyantlara karşı en etkili aşı olduğunu söyleyerek, "Sputnik aşısı ilk dozdan bu yana çok etkilidir. Omicron varyantına karşı dünyadaki en etkili aşı Sputnik'tir" değerlendirmesinde bulundu. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 5 bin 299 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 442 bin 178 kişi olarak kayıtlara geçti.

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nicolas maduro, venezüella, koronavirüs, sputnik v, omicron