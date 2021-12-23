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https://tr.sputniknews.com/20211223/yagi-altinla-ayni-vitrine-koyan-kuyumcu-altinla-yarisiyor-hak-ettigi-yer-burasidir-1052041839.html
Yağı altınla aynı vitrine koyan kuyumcu: Altınla yarışıyor, hak ettiği yer burasıdır
Yağı altınla aynı vitrine koyan kuyumcu: Altınla yarışıyor, hak ettiği yer burasıdır
Diyarbakır’da Murat Şenyiğit adlı kuyumcu, 5 litrelik sıvı yağı altınla aynı vitrine koyarak, yağ fiyatlarındaki yüksek artışa tepki gösterdi. Şenyiğit... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T12:16+0300
2021-12-23T12:16+0300
türkiye
diyarbakır
sosyal medya
altın
kuyumcu
ayçiçek yağı
fiyat
değer
yağ
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Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı’nda bir kuyumcu dükkanı önünden geçenler önce şaşırıyor sonra da tebessüm ediyor. Murat Şenyiğit adlı kuyumcunun vitrininde yani altınların yanında 5 litrelik sıvı yağ dikkat çekiyor. Şenyiğit, yağ fiyatlarındaki yüksek artış ve stokçulara tepki göstermek için böyle bir eyleme başvurmuş. 32 yıldır kuyumculuk yapan Şenyiğit, “Yağın hak ettiği yer burasıdır” diyor.‘Altına günde 1-2 lira zam geliyorsa yağa 10 lira birden geliyor’Sputnik’e konuşan Şenyiğit, yüksek oranda artan yağ fiyatlarına tepki göstermek istediğini belirterek, “Yağ fiyatının sürekli artmasından dolayı bir tepki göstermek istedim. Aklıma böyle bir şey geldi. Çünkü yağ ve altın fiyatı başa baş gidiyor. Altına günde 1-2 lira zam geliyorsa yağa 10 lira birden geliyor. Baktım yağ hak ettiği yerinde değil ben de onu alıp vitrine koydum, hak ettiği yere bıraktım. Çünkü altınla bire bir yarışıyor. Zaten marketlerde bulamıyoruz. Çok değerli olduğu için, değerli metallerden altın değerlidir biz de dedik madem altınla yarışıyorsun gel seni hak ettiğin yere koyalım. Buradaki amacım stokçuları ifşa etmek onlara tepki göstermek her şeyi devletten beklememize gerek yok. Devlete de yardımcı olmamız lazım. İhbar edelim stokçuları” dedi.‘Fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşıyor’Olumlu tepkiler aldığını ve görenlerin gelip fotoğraf çektirdiğini söyleyen Murat Şenyiğit, “Güzel tepkiler aldım. Bir çok insan gelip fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşıyor. Tepkimden dolayı beni kutlayanlar oluyor. Normalde herkes bu fiyatları dolara bağlıyor ama dolar düşmesine rağmen gıda fiyatları düşmedi. Ben de bu şekilde tepki gösterdim” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211203/wsj-istanbul-muhabiri-kasimpasada-seker-yag-alamayan-var-siki-erdogan-destekcileri-bile-ofkeli-1051428991.html
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Sertaç Kayar
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diyarbakır, sosyal medya, altın, kuyumcu, ayçiçek yağı, fiyat, değer, yağ

Yağı altınla aynı vitrine koyan kuyumcu: Altınla yarışıyor, hak ettiği yer burasıdır

12:16 23.12.2021
© Sputnik / Sertac KayarYağı altınla aynı vitrine koyan kuyumcu: Altınla yarışıyor, hak ettiği yer burasıdır
Yağı altınla aynı vitrine koyan kuyumcu: Altınla yarışıyor, hak ettiği yer burasıdır - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Sertac Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Özel
Diyarbakır’da Murat Şenyiğit adlı kuyumcu, 5 litrelik sıvı yağı altınla aynı vitrine koyarak, yağ fiyatlarındaki yüksek artışa tepki gösterdi. Şenyiğit, “Altınla yarışıyor, hak ettiği yer burasıdır” dedi.
Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı’nda bir kuyumcu dükkanı önünden geçenler önce şaşırıyor sonra da tebessüm ediyor. Murat Şenyiğit adlı kuyumcunun vitrininde yani altınların yanında 5 litrelik sıvı yağ dikkat çekiyor. Şenyiğit, yağ fiyatlarındaki yüksek artış ve stokçulara tepki göstermek için böyle bir eyleme başvurmuş. 32 yıldır kuyumculuk yapan Şenyiğit, “Yağın hak ettiği yer burasıdır” diyor.

‘Altına günde 1-2 lira zam geliyorsa yağa 10 lira birden geliyor’

Sputnik’e konuşan Şenyiğit, yüksek oranda artan yağ fiyatlarına tepki göstermek istediğini belirterek, “Yağ fiyatının sürekli artmasından dolayı bir tepki göstermek istedim. Aklıma böyle bir şey geldi. Çünkü yağ ve altın fiyatı başa baş gidiyor. Altına günde 1-2 lira zam geliyorsa yağa 10 lira birden geliyor. Baktım yağ hak ettiği yerinde değil ben de onu alıp vitrine koydum, hak ettiği yere bıraktım. Çünkü altınla bire bir yarışıyor. Zaten marketlerde bulamıyoruz. Çok değerli olduğu için, değerli metallerden altın değerlidir biz de dedik madem altınla yarışıyorsun gel seni hak ettiğin yere koyalım. Buradaki amacım stokçuları ifşa etmek onlara tepki göstermek her şeyi devletten beklememize gerek yok. Devlete de yardımcı olmamız lazım. İhbar edelim stokçuları” dedi.

‘Fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşıyor’

Olumlu tepkiler aldığını ve görenlerin gelip fotoğraf çektirdiğini söyleyen Murat Şenyiğit, “Güzel tepkiler aldım. Bir çok insan gelip fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşıyor. Tepkimden dolayı beni kutlayanlar oluyor. Normalde herkes bu fiyatları dolara bağlıyor ama dolar düşmesine rağmen gıda fiyatları düşmedi. Ben de bu şekilde tepki gösterdim” şeklinde konuştu.
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