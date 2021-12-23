https://tr.sputniknews.com/20211223/yemek-siparisi-veren-musteriden-not-biz-yarim-saat-acliktan-bir-sey-kaybetmeyiz-ama-can-geri-gelmez-1052031332.html

Yemek siparişi veren müşteriden not: Biz yarım saat açlıktan bir şey kaybetmeyiz ama can geri gelmez

Yemek siparişi veren müşteriden not: Biz yarım saat açlıktan bir şey kaybetmeyiz ama can geri gelmez

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yemek siparişi veren müşteri sipariş notu olarak "Kuryeci abi bu havalarda acele etmesin lütfen. Biz yarım saat açlıktan bir şey... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T00:07+0300

2021-12-23T00:07+0300

2021-12-23T00:08+0300

türkiye

ereğli

not

kurye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052031307_0:2:1001:565_1920x0_80_0_0_0d858121a10218f04825aea1cd8928d9.jpg

Ereğli’de 2 gündür devam eden kar yağışında yemek siparişi veren bir kişi kuryeye bir not bıraktı. Notu alan kurye, yazıyı sosyal medya adresinden paylaştı.İhlas Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre notta "Abi acı biber turşusunu bol koyar mısınız. Bu arada kuryeci abi bu havalarda acele etmesin lütfen. Biz yarım saat açlıktan bir şey kaybetmeyiz ama can geri gelmez" yazıyordu.

türkiye

ereğli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ereğli, not, kurye