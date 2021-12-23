Yemek siparişi veren müşteriden not: Biz yarım saat açlıktan bir şey kaybetmeyiz ama can geri gelmez

Ereğli’de 2 gündür devam eden kar yağışında yemek siparişi veren bir kişi kuryeye bir not bıraktı. Notu alan kurye, yazıyı sosyal medya adresinden paylaştı.İhlas Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre notta "Abi acı biber turşusunu bol koyar mısınız. Bu arada kuryeci abi bu havalarda acele etmesin lütfen. Biz yarım saat açlıktan bir şey kaybetmeyiz ama can geri gelmez" yazıyordu.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yemek siparişi veren müşteri sipariş notu olarak "Kuryeci abi bu havalarda acele etmesin lütfen. Biz yarım saat açlıktan bir şey kaybetmeyiz ama can geri gelmez" yazdı.
Ereğli’de 2 gündür devam eden kar yağışında yemek siparişi veren bir kişi kuryeye bir not bıraktı. Notu alan kurye, yazıyı sosyal medya adresinden paylaştı.
İhlas Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre notta "Abi acı biber turşusunu bol koyar mısınız. Bu arada kuryeci abi bu havalarda acele etmesin lütfen. Biz yarım saat açlıktan bir şey kaybetmeyiz ama can geri gelmez" yazıyordu.