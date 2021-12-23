https://tr.sputniknews.com/20211223/yurt-disindan-getirilen-cep-telefonu-icin-2022de-odenecek-tutar-belli-oldu-1052037233.html

Yurt dışından getirilen cep telefonu için 2022'de ödenecek tutar belli oldu

Yurt dışından getirilen cep telefonu için 2022'de ödenecek tutar belli oldu

Ticari amaç dışında yurtdışından getirilecek cep telefonu, televizyon radyo gibi cihazlar için 2022 yılında ödenecek bandrol ücreti belirlendi. Karar... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T09:25+0300

2021-12-23T09:25+0300

2021-12-23T09:25+0300

türkiye

cep telefonu

yurt dışı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda bandrol ücretinin 2019 yılında belirlenen şekilde tespit edilmesine karar verildiği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl da 2019 kararı uygulanmıştı. Söz konusu ücretler, oto televizyonu için 8 euro, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 euro, 52-67 ekranlar için 16 euro, 68-85 ekranlar için 22 euro, 86-116 ekranlar için 34 euro, 117-148 ekranlar için 40 euro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 euro olarak belirlendi.Ayrıca, yurtdışından getirilecek cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için 10 euro ücret ödenecek. Bandrol ücretleri cep tipi radyoda 1 euro, taşınabilir radyo alıcılarında 1-2 euro, videolarda 18 euro, set üstü medya kutuları (set top box) ile her türlü uydu alıcı cihazlarda 7 euro olarak uygulanacak.Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro ücret tahsil edilecek. Bunların dışında kalan her türlü cihaz için de 18 euro bandrol ücreti belirlendi.Ücretler, euro karşılığı Türk lirası olarak alınacak.

https://tr.sputniknews.com/20211222/bddkdan-cep-telefonlari-icin-taksit-duzenlemesi-1052008617.html

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cep telefonu, yurt dışı