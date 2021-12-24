Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211224/1052084763.html
Tayland'da Kovid-19 farkındalığı için yılbaşı kostümlü fillerle maske ve balon dağıtıldı
Tayland'da Kovid-19 farkındalığı için yılbaşı kostümlü fillerle maske ve balon dağıtıldı
Tayland'da öğrenciler ile filler düzenlenen Noel etkinliğinde bir araya geldi. Ayutthaya kentindeki etkinlikte çeşitli kostümler giyen Taylandlı öğrenciler... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T15:33+0300
2021-12-24T15:33+0300
2021-12-24T15:33+0300
multimedya
tayland
noel
fil
hediye
maske
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052084572_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_5999739982e7112b012fb441347e6679.jpg
tayland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052084572_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_9ba48422276c33c81dd44305236fe060.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, tayland, noel, fil, hediye, maske
Tayland'da Kovid-19 farkındalığı için yılbaşı kostümlü fillerle maske ve balon dağıtıldı
Tayland'da öğrenciler ile filler düzenlenen Noel etkinliğinde bir araya geldi. Ayutthaya kentindeki etkinlikte çeşitli kostümler giyen Taylandlı öğrenciler, Noel Baba kostümlü filler ve seyisler ile buluştu.
© AA
Ayutthaya şehrinde hortumlarına dev maskeler takılan ve yeni yıla özel kıyafetler giydirilen filler ve Noel Baba kıyafetli bakıcıları, çocuklara ve yoldan geçen sürücülere maske verdi.
Ayutthaya şehrinde hortumlarına dev maskeler takılan ve yeni yıla özel kıyafetler giydirilen filler ve Noel Baba kıyafetli bakıcıları, çocuklara ve yoldan geçen sürücülere maske verdi.
© AA
20 yıldır bölgedeki okullara yıl sonu ziyaretleri yapılıp şeker ve oyuncak gibi hediyelerin verildiği etkinlik, bu yıl Kovid-19'la mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.
20 yıldır bölgedeki okullara yıl sonu ziyaretleri yapılıp şeker ve oyuncak gibi hediyelerin verildiği etkinlik, bu yıl Kovid-19'la mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.
© AA
Yerel fil bakım parkı yöneticisi Itthi Pankhawlamai, "Bu 4 fil, insanları maske takmaya, ellerini yıkamaya ve hükümetin talimatlarına uymaya teşvik etmek için Taylandlı Noel Baba'yı temsil etmek istiyor." dedi.
Yerel fil bakım parkı yöneticisi Itthi Pankhawlamai, "Bu 4 fil, insanları maske takmaya, ellerini yıkamaya ve hükümetin talimatlarına uymaya teşvik etmek için Taylandlı Noel Baba'yı temsil etmek istiyor." dedi.
© AA © AA © AA © AA © AA © AA