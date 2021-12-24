https://tr.sputniknews.com/20211224/770-kisi-ile-bir-vakfin-mal-varliklari-donduruldu-1052068762.html

770 kişi ile bir vakfın mal varlıkları donduruldu

770 kişi ile bir vakfın mal varlıkları donduruldu

FETÖ, PKK/KCK ile bağlantılı 770 kişi ile bir vakfın mal varlıkları donduruldu. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T01:17+0300

2021-12-24T01:17+0300

2021-12-24T01:26+0300

türkiye

pkk

fetö

resmi gazete

mal varlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044547489_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b3dba608bf6cb02a3c6b74a43b462917.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.Buna göre, FETÖ ve PKK/KCK üyesi toplam 770 kişin ve bir vakfın Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.Mal varlıkları dondurulanların arasında firari Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı'nın da yer aldığı FETÖ üyesi 454, PKK/KCK üyesi 108, IŞİD ve diğer örgütlere üye 119, sol örgütlere üye 89 kişi yer aldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pkk, fetö, resmi gazete, mal varlığı