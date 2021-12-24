Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.Buna göre, FETÖ ve PKK/KCK üyesi toplam 770 kişin ve bir vakfın Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.Mal varlıkları dondurulanların arasında firari Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı'nın da yer aldığı FETÖ üyesi 454, PKK/KCK üyesi 108, IŞİD ve diğer örgütlere üye 119, sol örgütlere üye 89 kişi yer aldı.
FETÖ, PKK/KCK ile bağlantılı 770 kişi ile bir vakfın mal varlıkları donduruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre, FETÖ ve PKK/KCK üyesi toplam 770 kişin ve bir vakfın Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
Mal varlıkları dondurulanların arasında firari Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı'nın da yer aldığı FETÖ üyesi 454, PKK/KCK üyesi 108, IŞİD ve diğer örgütlere üye 119, sol örgütlere üye 89 kişi yer aldı.