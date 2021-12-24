https://tr.sputniknews.com/20211224/8-ilde-egitime-kar-engeli-1052071172.html

8 ilde eğitime kar engeli

8 ilde eğitime kar engeli

Karadeniz bölgesindeki bazı kentlerde yoğun kar nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamıyor. 8 kentin Valilikleri; bugün bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T06:44+0300

2021-12-24T06:44+0300

2021-12-24T06:44+0300

türkiye

kar

tatil

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Rize, Trabzon, Zonguldak ve Bartın'daki tüm okullarda bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak. Ordu'nun Mesudiye, Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin, Sinop'un ise kent merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde okullar kapalı olacak. Dikmen ve Gerze'de taşımalı eğitim gören öğrenciler okula gitmeyecek.Giresun'da okulların tatil edildiği ilçeler; Çanakçı, Keşap, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Görele ve Eynesil.Artvin'de ise kent merkeziyle Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle merkez, Kilimli, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Alaplı ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ereğli ilçesinde ise ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacağı açıklandı.

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kar, tatil