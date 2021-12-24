https://tr.sputniknews.com/20211224/ab-libyada-ertelenen-secimler-icin-yeni-plan-olusturulmasi-cagrisi-yapti-1052094742.html

AB, Libya'da ertelenen seçimler için yeni plan oluşturulması çağrısı yaptı

AB, Libya'da ertelenen seçimler için yeni plan oluşturulması çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), Libya'da bugün yapılması planlanan ancak ertelenen seçimlerin düzenlenmesi için hızlıca yeniden bir plan hazırlanması çağrısında bulundu 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T20:20+0300

2021-12-24T20:20+0300

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, Libya'daki seçimlerin ertelendiğini hatırlattı.Borrell, "Libyalı makamlara, üzerinde mutabık kalınan yol haritasına uygun şekilde mümkün olan en kısa sürede kapsayıcı, özgür, adil ve güvenilir başkanlık ve meclis seçimlerinin düzenlenmesi için bir plan ve takvim oluşturmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.Libyalıların sadece demokratik seçimler yoluyla istikrar ve barışa kavuşabileceği görüşünü belirten Borrell, seçimlerin düzenlenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile çalışmaya ve Libyalı makamları desteklemeye hazır olduklarını bildirdi.Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 22 Aralık'taki açıklamasında, 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesi önerisinde bulunmuştu.Libya Meclisi Seçim Komitesi de başkanlık ve parlamento seçimlerinin daha önce belirlendiği üzere 24 Aralık'ta yapılmasının imkansız olduğunu açıklamıştı.

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