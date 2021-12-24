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ABD'li senatörlerden Biden'a Almanya'yla Kuzey Akım-2'ye karşı birlikte çalışma çağrısı
ABD'li senatörlerden Biden'a Almanya'yla Kuzey Akım-2'ye karşı birlikte çalışma çağrısı
ABD'li senatörler, Başkan Biden'a Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesini durdurmak için Almanya'yla birlikte çalışma çağrısı yaptı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T23:56+0300
2021-12-24T23:56+0300
dünya
rusya
ukrayna
almanya
joe biden
kuzey akım-2
senatör
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ABD'li senatörler Demokrat Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Rob Portman, Wasington Post'ta kaleme aldıkları makalede, ABD Başkanı Joe Biden'a Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının faaliyete geçmesini önlemek için yeni Almanya hükümetiyle yakın işbirliği içinde çalışma çağrısında bulundu.Beyaz Saray'a Kuzey Akım-2 projesine yaptırım uygulama çağrılarını yineleyen Portman ve Shaheen, "Rusya son zamanlarda büyük enerji kaynaklarını silah olarak kullanmaya başladı, Moldova hükümetinden jeopolitik tavizler talep etti ve son tedarik sıkıntısı sırasında Avrupa'ya gaz akışını artırmayı reddetti. Biden yönetimi, Kuzey Akım-2 boru hattının faaliyete geçmesini önlemek için yeni Alman hükümetiyle yakın işbirliği içinde çalışmalı" ifadelerini kullandı.Senatörler, ayrıca ABD yönetiminin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i 'Minsk Anlaşmaları süreci dışında herhangi bir taviz vermeye zorlamaması gerektiğini' kaydetti.Öte yandan senatörler, Ukrayna'ya başta uçaksavar, tanksavar ve anti-gemi sistemleri ve elektronik harp araçları olmak üzere silah tedarikinin artırılmasını talep etti.
https://tr.sputniknews.com/20211224/ryabkov-abd-ve-ab-kuzey-akim-2yi-pazarlik-kozu-olarak-kullaniyor-1052091983.html
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rusya, ukrayna, almanya, joe biden, kuzey akım-2, senatör

ABD'li senatörlerden Biden'a Almanya'yla Kuzey Akım-2'ye karşı birlikte çalışma çağrısı

23:56 24.12.2021
© REUTERS / Hannibal HanschkeKuzey Akım 2
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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ABD'li senatörler, Başkan Biden'a Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesini durdurmak için Almanya'yla birlikte çalışma çağrısı yaptı.
ABD'li senatörler Demokrat Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Rob Portman, Wasington Post'ta kaleme aldıkları makalede, ABD Başkanı Joe Biden'a Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının faaliyete geçmesini önlemek için yeni Almanya hükümetiyle yakın işbirliği içinde çalışma çağrısında bulundu.
Beyaz Saray'a Kuzey Akım-2 projesine yaptırım uygulama çağrılarını yineleyen Portman ve Shaheen, "Rusya son zamanlarda büyük enerji kaynaklarını silah olarak kullanmaya başladı, Moldova hükümetinden jeopolitik tavizler talep etti ve son tedarik sıkıntısı sırasında Avrupa'ya gaz akışını artırmayı reddetti. Biden yönetimi, Kuzey Akım-2 boru hattının faaliyete geçmesini önlemek için yeni Alman hükümetiyle yakın işbirliği içinde çalışmalı" ifadelerini kullandı.
Senatörler, ayrıca ABD yönetiminin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i 'Minsk Anlaşmaları süreci dışında herhangi bir taviz vermeye zorlamaması gerektiğini' kaydetti.
Öte yandan senatörler, Ukrayna'ya başta uçaksavar, tanksavar ve anti-gemi sistemleri ve elektronik harp araçları olmak üzere silah tedarikinin artırılmasını talep etti.
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
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