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Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir
Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir. Nasıl bir Türkiye tasavvur ediyorsun kardeşim? Nasıl bir Adana geleceği... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T18:39+0300
2021-12-24T18:50+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
abdulhamit gül
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, kente hizmet sunan, taş üstüne taş koyan herkese teşekkür etti.Bu ülkeye daha fazla hizmet etmeyi düşünen bir siyasi hareket olduklarını aktaran Gül, eser siyasetini bütün vatandaşlara sunmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.Gül, AK Parti'nin bir dava ve misyon sahibi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:'Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bu AK davanın, milletin önünü kesemeyeceksiniz'AK Parti'nin hangi görüşten, düşünceden, mezhepten, meşrepten, kökenden olursa olsun bu ülkenin bütün vatandaşlarına gönlünü, kalbini açmış bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Gül, şöyle devam etti:'Erdoğan milletimize hizmet etmeye devam edecek'Ülkeyi geliştirmek ve büyütmek için 19 yılda çok önemli adımlar attıklarını, sorunların çözümü konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:'Türkiye'nin önünü kimse kesemeyecek'Partilerinin kurulduğundan bu yana sokaklarda, pazarlarda, çarşılarda milletin davasını anlatan gençlik ve kadın kolları olduğunu anlatan Gül, teşkilatın bu inancıyla büyük ve güçlü Türkiye davalarının Allah'ın izniyle başarıya kavuşacağını dile getirdi.Gül, Türkiye'nin önünün açık olduğunu belirterek, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'ya her zaman çok değer verdiğini kaydeden Gül, kentin yatırımı, istihdamı için hükümetin Adanalıların yanında olduğunu belirtti.Bakan Gül, Adana'ya yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi verdi.Türkiye'de reform ve değişimden yana bir siyasi hareket olarak yollarına devam edeceklerine işaret eden Gül, "Türkiye'de terörü kullanarak birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlerle de en güçlü şekilde mücadelemizi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'de hiçbir vatandaşımızı, birliğimizi, beraberliğimizi terör örgütleri tehdit etmeyecek, bu konuda da kararlı ve başarılı uygulamalarımızı yine hükümet olarak elbette sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211224/bakan-gul-kira-anlasmazliklari-icin-arabuluculuk-donemi-basliyor-1052077569.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, abdulhamit gül

Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir

18:39 24.12.2021 (güncellendi: 18:50 24.12.2021)
© İHA Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© İHA
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir. Nasıl bir Türkiye tasavvur ediyorsun kardeşim? Nasıl bir Adana geleceği tasavvur ediyorsun, nasıl bir Türkiye tasavvur ediyorsun? 'Projen, vizyonun ne?' dediğinde bunların tek projesi, vizyonu 'Tayyip Erdoğan gitsin'" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, kente hizmet sunan, taş üstüne taş koyan herkese teşekkür etti.
Bu ülkeye daha fazla hizmet etmeyi düşünen bir siyasi hareket olduklarını aktaran Gül, eser siyasetini bütün vatandaşlara sunmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.
Gül, AK Parti'nin bir dava ve misyon sahibi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"AK Parti, 'Önce memleketim, ülkem, benim vatandaşım, vatandaşımın derdini ben dertleneceğim, sahipleneceğim' diye siyaset yapan bir partidir, harekettir, siyasettir. Milletin derdiyle dertlenmiş, millet sevinince sevinmiş, üzülünce üzülmüş bir hareketin lideri Recep Tayyip Erdoğan var başımızda ve biz de aynı yolun yolcusu olarak bu anlayışla yola devam ediyoruz. Görevimiz ne olursa olsun bu partinin bir neferi olmak bizim için en büyük şereftir."

'Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bu AK davanın, milletin önünü kesemeyeceksiniz'

AK Parti'nin hangi görüşten, düşünceden, mezhepten, meşrepten, kökenden olursa olsun bu ülkenin bütün vatandaşlarına gönlünü, kalbini açmış bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Gül, şöyle devam etti:

'Erdoğan milletimize hizmet etmeye devam edecek'

"Milletimiz bu partiyi kurmuştur. Bu tabelayı indirmek isteyenler oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunu kesmek isteyenler oldu ama unuttukları bir şey vardı. O hesapla, kasetle değil, milletle geldi, milletle yol yürüdü. Milletle yol yürüyen, milletiyle beraber siyaset yapan hiçbir harekete, lidere kimse çelme takamaz. Milletimiz Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhurbaşkanı'mız da milletimize güvendi ve yoluna öyle devam ediyor. Bu partiyi kapatmak için kapatma davalarıyla, 17-25'lerle, Gezilerle, Kobani olaylarıyla geldiler, yetmedi F-16'larla geldiler. Ne yaparsanız yapın, yedi düvel bir araya gelseniz önümüzü kesemeyeceksiniz, engelleyemeyeceksiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bu AK davanın, milletin önünü kesemeyeceksiniz. AK Parti sarsılmaz, Recep Tayyip Erdoğan yıkılmaz, bu millet yıkılmaz. Türkiye'yi kimse yıkamaz, Türkiye'nin önüne geçemez."
Ülkeyi geliştirmek ve büyütmek için 19 yılda çok önemli adımlar attıklarını, sorunların çözümü konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:
"Bunu yaparken karşımızda vizyonsuz, çapsız bir muhalefet var. Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir. Nasıl bir Türkiye tasavvur ediyorsun kardeşim? Nasıl bir Adana geleceği tasavvur ediyorsun, nasıl bir Türkiye tasavvur ediyorsun? 'Projen, vizyonun ne?' dediğinde bunların tek projesi, vizyonu 'Tayyip Erdoğan gitsin'. Bunların tek rüyası, tek hayalleri 'Tayyip Erdoğan gitsin'. Kusura bakmayın onu rüyanızda görürsünüz. Tayyip Erdoğan yine burada olmaya devam edecek, milletimize hizmet etmeye devam edecek."

'Türkiye'nin önünü kimse kesemeyecek'

Partilerinin kurulduğundan bu yana sokaklarda, pazarlarda, çarşılarda milletin davasını anlatan gençlik ve kadın kolları olduğunu anlatan Gül, teşkilatın bu inancıyla büyük ve güçlü Türkiye davalarının Allah'ın izniyle başarıya kavuşacağını dile getirdi.
Gül, Türkiye'nin önünün açık olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin önünü kimse kesemeyecek ve her alanda olduğu gibi bu konuda Türkiye'de vatandaşımızın ekmeğini de büyüteceğiz, özgürlüğünü de arttıracağız. Türkiye'de biz sadece seçimler için, oy kazanmak için değil, milletin gönlünü kazanmak için siyaset yapan bir hareketiz. Cumhur İttifakı olarak geleceğe emin adımlarla kararlı şekilde yürümeye devam ediyoruz. Bizim bu vizyonumuz varken karşımızda kimin kimlerle kol kola olduğunu, bir araya geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz ama bunların vizyonsuzluğunu, çapsızlığını milletimiz de çok iyi biliyor. ya arkadaş, bir gün şu milli meselede, millet ağladığında ağlayın, üzüldüğünde üzülün, sevindiğinde sevinin ya, bir gün böyle bir şeyi de görmezsiniz. Bizim muhalefetin refleksi milletin tam aksi istikametinde. Millet rahat bir nefes alıyor, onların soluğu kesiliyor, dolar düşüyor, onların yüzü düşüyor, ya bir sevinin kardeşim. Çiftçi, işçi, gençler sevinince sevinin, bu ülkeyle beraber sevinmek, üzülmek bu kadar zor mu? Bunların bütün derdi, anlayışı burada 'Aman Türkiye batsın, Tayyip Erdoğan bu engelleri de aşamasın, bunun altında kalsın'."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'ya her zaman çok değer verdiğini kaydeden Gül, kentin yatırımı, istihdamı için hükümetin Adanalıların yanında olduğunu belirtti.
Bakan Gül, Adana'ya yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi verdi.
Türkiye'de reform ve değişimden yana bir siyasi hareket olarak yollarına devam edeceklerine işaret eden Gül, "Türkiye'de terörü kullanarak birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlerle de en güçlü şekilde mücadelemizi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'de hiçbir vatandaşımızı, birliğimizi, beraberliğimizi terör örgütleri tehdit etmeyecek, bu konuda da kararlı ve başarılı uygulamalarımızı yine hükümet olarak elbette sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
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