https://tr.sputniknews.com/20211224/adalet-bakani-gul-turkiyenin-temel-meselesi-bir-muhalefet-meselesidir-1052092222.html

Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir

Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir. Nasıl bir Türkiye tasavvur ediyorsun kardeşim? Nasıl bir Adana geleceği... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T18:39+0300

2021-12-24T18:39+0300

2021-12-24T18:50+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

abdulhamit gül

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, kente hizmet sunan, taş üstüne taş koyan herkese teşekkür etti.Bu ülkeye daha fazla hizmet etmeyi düşünen bir siyasi hareket olduklarını aktaran Gül, eser siyasetini bütün vatandaşlara sunmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.Gül, AK Parti'nin bir dava ve misyon sahibi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:'Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bu AK davanın, milletin önünü kesemeyeceksiniz'AK Parti'nin hangi görüşten, düşünceden, mezhepten, meşrepten, kökenden olursa olsun bu ülkenin bütün vatandaşlarına gönlünü, kalbini açmış bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Gül, şöyle devam etti:'Erdoğan milletimize hizmet etmeye devam edecek'Ülkeyi geliştirmek ve büyütmek için 19 yılda çok önemli adımlar attıklarını, sorunların çözümü konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:'Türkiye'nin önünü kimse kesemeyecek'Partilerinin kurulduğundan bu yana sokaklarda, pazarlarda, çarşılarda milletin davasını anlatan gençlik ve kadın kolları olduğunu anlatan Gül, teşkilatın bu inancıyla büyük ve güçlü Türkiye davalarının Allah'ın izniyle başarıya kavuşacağını dile getirdi.Gül, Türkiye'nin önünün açık olduğunu belirterek, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'ya her zaman çok değer verdiğini kaydeden Gül, kentin yatırımı, istihdamı için hükümetin Adanalıların yanında olduğunu belirtti.Bakan Gül, Adana'ya yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi verdi.Türkiye'de reform ve değişimden yana bir siyasi hareket olarak yollarına devam edeceklerine işaret eden Gül, "Türkiye'de terörü kullanarak birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlerle de en güçlü şekilde mücadelemizi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'de hiçbir vatandaşımızı, birliğimizi, beraberliğimizi terör örgütleri tehdit etmeyecek, bu konuda da kararlı ve başarılı uygulamalarımızı yine hükümet olarak elbette sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211224/bakan-gul-kira-anlasmazliklari-icin-arabuluculuk-donemi-basliyor-1052077569.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, abdulhamit gül