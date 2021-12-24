https://tr.sputniknews.com/20211224/akaryakit-fiyatlarinda-otv-indirimi-1052090438.html

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV indirimi: Değişiklik kısmen pompa fiyatlarına yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV indirimi: Değişiklik kısmen pompa fiyatlarına yansıyacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 41 kuruş, motorinde 46 kuruş, LPG'de 1,72 TL indirime gidildiğini duyurdu... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T17:50+0300

2021-12-24T17:50+0300

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akaryakıt

ekonomi

benzin

motorin

lpg

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LPG'de bu gece yarısından geçerli olmak üzere gerçekleşecek 1,72 liralık indirimin 72 kuruşu, motorinde ise 45 kuruşluk indirimin 5 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

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2021

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akaryakıt, benzin, motorin, lpg