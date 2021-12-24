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https://tr.sputniknews.com/20211224/akaryakit-fiyatlarinda-otv-indirimi-1052090438.html
Akaryakıt fiyatlarında ÖTV indirimi: Değişiklik kısmen pompa fiyatlarına yansıyacak
Akaryakıt fiyatlarında ÖTV indirimi: Değişiklik kısmen pompa fiyatlarına yansıyacak
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 41 kuruş, motorinde 46 kuruş, LPG'de 1,72 TL indirime gidildiğini duyurdu... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T17:50+0300
2021-12-24T18:05+0300
akaryakıt
ekonomi
benzin
motorin
lpg
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LPG'de bu gece yarısından geçerli olmak üzere gerçekleşecek 1,72 liralık indirimin 72 kuruşu, motorinde ise 45 kuruşluk indirimin 5 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:
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akaryakıt, benzin, motorin, lpg

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV indirimi: Değişiklik kısmen pompa fiyatlarına yansıyacak

17:50 24.12.2021 (güncellendi: 18:05 24.12.2021)
© AAAkaryakıt - pompa
Akaryakıt - pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 41 kuruş, motorinde 46 kuruş, LPG'de 1,72 TL indirime gidildiğini duyurdu. İndirimlerin büyük oranda ÖTV'te artış olarak gerçekleştiği belirtilirken, motorinde 5 kuruş, LPG'de 72 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.
LPG'de bu gece yarısından geçerli olmak üzere gerçekleşecek 1,72 liralık indirimin 72 kuruşu, motorinde ise 45 kuruşluk indirimin 5 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:
"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 0,41 Motorinde 0,40 LPG’de 1 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG’de 72 Motorinde 5 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."
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