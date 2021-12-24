https://tr.sputniknews.com/20211224/akasya-duraginin-obayanasi-max-bendo-dondurmacida-calismiyorum-filmde-oynuyorum-1052083666.html
Akasya Durağı'nın Obayana'sı Max Bendo: Dondurmacıda çalışmıyorum, filmde oynuyorum
Akasya Durağı'nın Obayana'sı Max Bendo: Dondurmacıda çalışmıyorum, filmde oynuyorum
Akasya Durağı dizisinde oynadığı 'Obayana' karakteriyle tanınan ve son günlerde hakkında 'Dondurmacıda çalışıyor' haberleri çıkan Max Bendo, bu iddiaların... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T15:11+0300
2021-12-24T15:11+0300
2021-12-24T15:11+0300
yaşam
dondurma
iddia
film
oyuncu
cevap
yanıt
akasya durağı
max bendo
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'En Son Babalar Duyar' dizisiyle 2002'de ekranlarda görünen Kenyalı Max Bendo, 2008-2010 yılları arasında 'Akasya Durağı' dizisinde canlandırdığı 'Obayana' karakteriyle daha da tanındı.Başka dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Bendo hakkında, son günlerde dondurmacıda çalıştığı iddiaları ortaya atıldı. Max Bendo, çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Benim dondurma sattığım ve dondurmacıda çalıştığım söyleniyor. Öyle bir şey yok. Ben bir proje için Kahramanmaraş'ta bulundum, orada da dondurmayla alakalı bir sinema filminde rol aldım. Dondurmacıda çekimler yapıldı, ben de oradaydım. Mesleğimi bırakmadım, oyunculuğa devam ediyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211223/actigi-oyunculuk-okulunda-ogrencilerle-yattigini-kabul-eden-james-franco-aklim-basimda-degildi-1052041284.html
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dondurma, iddia, film, oyuncu, cevap, yanıt, akasya durağı, max bendo
Akasya Durağı'nın Obayana'sı Max Bendo: Dondurmacıda çalışmıyorum, filmde oynuyorum
Akasya Durağı dizisinde oynadığı 'Obayana' karakteriyle tanınan ve son günlerde hakkında 'Dondurmacıda çalışıyor' haberleri çıkan Max Bendo, bu iddiaların doğru olmadığını, Maraş dondurması konulu 'Külahıma Anlat' adlı sinema filminde rol aldığını söyledi.
'En Son Babalar Duyar' dizisiyle 2002'de ekranlarda görünen Kenyalı Max Bendo, 2008-2010 yılları arasında 'Akasya Durağı' dizisinde canlandırdığı 'Obayana' karakteriyle daha da tanındı.
Başka dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Bendo hakkında, son günlerde dondurmacıda çalıştığı iddiaları ortaya atıldı.
Max Bendo, çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Benim dondurma sattığım ve dondurmacıda çalıştığım söyleniyor. Öyle bir şey yok. Ben bir proje için Kahramanmaraş'ta bulundum, orada da dondurmayla alakalı bir sinema filminde rol aldım. Dondurmacıda çekimler yapıldı, ben de oradaydım. Mesleğimi bırakmadım, oyunculuğa devam ediyorum" dedi.