https://tr.sputniknews.com/20211224/akasya-duraginin-obayanasi-max-bendo-dondurmacida-calismiyorum-filmde-oynuyorum-1052083666.html

Akasya Durağı'nın Obayana'sı Max Bendo: Dondurmacıda çalışmıyorum, filmde oynuyorum

Akasya Durağı'nın Obayana'sı Max Bendo: Dondurmacıda çalışmıyorum, filmde oynuyorum

Akasya Durağı dizisinde oynadığı 'Obayana' karakteriyle tanınan ve son günlerde hakkında 'Dondurmacıda çalışıyor' haberleri çıkan Max Bendo, bu iddiaların... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T15:11+0300

2021-12-24T15:11+0300

2021-12-24T15:11+0300

yaşam

dondurma

iddia

film

oyuncu

cevap

yanıt

akasya durağı

max bendo

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'En Son Babalar Duyar' dizisiyle 2002'de ekranlarda görünen Kenyalı Max Bendo, 2008-2010 yılları arasında 'Akasya Durağı' dizisinde canlandırdığı 'Obayana' karakteriyle daha da tanındı.Başka dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Bendo hakkında, son günlerde dondurmacıda çalıştığı iddiaları ortaya atıldı. Max Bendo, çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Benim dondurma sattığım ve dondurmacıda çalıştığım söyleniyor. Öyle bir şey yok. Ben bir proje için Kahramanmaraş'ta bulundum, orada da dondurmayla alakalı bir sinema filminde rol aldım. Dondurmacıda çekimler yapıldı, ben de oradaydım. Mesleğimi bırakmadım, oyunculuğa devam ediyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211223/actigi-oyunculuk-okulunda-ogrencilerle-yattigini-kabul-eden-james-franco-aklim-basimda-degildi-1052041284.html

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