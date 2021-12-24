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https://tr.sputniknews.com/20211224/akbank-genel-muduru-binbasgil-kur-korumali-tl-vadeli-mevduat-dolarizasyonu-azaltacak-1052081434.html
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' dolarizasyonu azaltacak
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' dolarizasyonu azaltacak
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, iktidarın uygulamaya koyduğu ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ ürünü için "Dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T14:22+0300
2021-12-24T14:26+0300
döviz
ekonomi
akbank
dolar
kur korumalı tl mevduat
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Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ ürünüyle ilgili değerlendirmede bulundu.Binbaşgil, ürünle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 'hafta başında duyurulan bu yeni mevduat hesabıyla son dönemde TL'de yaşanan değer kaybının ve piyasalardaki hareketliliğin büyük oranda dengelenmeye başladığını gördüklerini' ifade etti.‘Alışkanlıkları değiştirmesini bekliyoruz’"Tasarruf hesabı sahiplerinin dövizdeki olası dalgalanmalara karşı birikimini korumasını hedefleyen bu ürünün, sunduğu faiz oranı kazancına ek olarak dövizde yaşanabilecek olası artışlardan da getiri sağlayacağını" belirten Binbaşgil, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211223/merkez-bankasindan-kur-korumali-tl-mevduat-uygulama-talimati-1052045756.html
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döviz, akbank, dolar, kur korumalı tl mevduat

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' dolarizasyonu azaltacak

14:22 24.12.2021 (güncellendi: 14:26 24.12.2021)
© AAAkbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil,
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
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Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, iktidarın uygulamaya koyduğu ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ ürünü için "Dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyen olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz" dedi.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ ürünüyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Binbaşgil, ürünle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 'hafta başında duyurulan bu yeni mevduat hesabıyla son dönemde TL'de yaşanan değer kaybının ve piyasalardaki hareketliliğin büyük oranda dengelenmeye başladığını gördüklerini' ifade etti.

‘Alışkanlıkları değiştirmesini bekliyoruz’

"Tasarruf hesabı sahiplerinin dövizdeki olası dalgalanmalara karşı birikimini korumasını hedefleyen bu ürünün, sunduğu faiz oranı kazancına ek olarak dövizde yaşanabilecek olası artışlardan da getiri sağlayacağını" belirten Binbaşgil, şöyle devam etti:
"Mevduat alışkanlıklarını değiştirmesini beklediğimiz bu ürünün, dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyen olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz. Biz de piyasada büyük ilgi gören bu yeni mevduat ürününü müşterilerimize sunmaktayız."
Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı TL Mevduat uygulama talimatı
Dün, 13:38
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