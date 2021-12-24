https://tr.sputniknews.com/20211224/akbank-genel-muduru-binbasgil-kur-korumali-tl-vadeli-mevduat-dolarizasyonu-azaltacak-1052081434.html

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' dolarizasyonu azaltacak

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' dolarizasyonu azaltacak

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, iktidarın uygulamaya koyduğu ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ ürünü için "Dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T14:22+0300

2021-12-24T14:22+0300

2021-12-24T14:26+0300

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Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ ürünüyle ilgili değerlendirmede bulundu.Binbaşgil, ürünle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 'hafta başında duyurulan bu yeni mevduat hesabıyla son dönemde TL'de yaşanan değer kaybının ve piyasalardaki hareketliliğin büyük oranda dengelenmeye başladığını gördüklerini' ifade etti.‘Alışkanlıkları değiştirmesini bekliyoruz’"Tasarruf hesabı sahiplerinin dövizdeki olası dalgalanmalara karşı birikimini korumasını hedefleyen bu ürünün, sunduğu faiz oranı kazancına ek olarak dövizde yaşanabilecek olası artışlardan da getiri sağlayacağını" belirten Binbaşgil, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211223/merkez-bankasindan-kur-korumali-tl-mevduat-uygulama-talimati-1052045756.html

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döviz, akbank, dolar, kur korumalı tl mevduat