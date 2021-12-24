Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne yükselişe başlamasının ardından 672 lira seviyesinde işlem görüyor.Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 6.4 altında 662,2 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 4 yükselişle 679 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.100 lira, Cumhuriyet altını da 4.510 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasada Noel tatili öncesinde 1.808 dolar seviyesinde dengelendi.
Altının gram fiyatı 672 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.100 lira, Cumhuriyet altını 4.510 liradan satılıyor
Altının gram fiyatı, güne yükselişe başlamasının ardından 672 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 6.4 altında 662,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 4 yükselişle 679 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.100 lira, Cumhuriyet altını da 4.510 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasada Noel tatili öncesinde 1.808 dolar seviyesinde dengelendi.