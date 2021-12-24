https://tr.sputniknews.com/20211224/antalyada-kadin-cinayeti-esini-demir-cubukla-oldurdu-1052075909.html

Antalya'da kadın cinayeti: Eşini demir çubukla öldürdü

Antalya'da kadın cinayeti: Eşini demir çubukla öldürdü

Antalya'da Emrah Akgül, tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü apartman girişinde demir çubukla başına vurup, öldürdü. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T11:47+0300

2021-12-24T11:47+0300

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türkiye

antalya

kadın cinayeti

kepez

kadın cinayetleri

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Antalya'daki olay, gece 01.30 sıralarında Kepez ilçesinde bulunan apartmanın girişinde meydana geldi.Emrah Akgül ile eşi Rukiye Akgül arasında evde bilenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma apartman girişinde devam etti. Tartışmanın devam etmesi üzerine demir çubuk alan Emrah Akgül, eşi Rukiye Akgül'ü başından yaraladı.Rukiye Akgül kanlar içinde yere yığılırken Emrah Akgül ise eşini yaraladığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.Kadının öldüğü belirlendiİhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Rukiye Akgül'ün öldüğünü belirledi. Eşi Emrah Akgül ise polis ekiplerine teslim oldu.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Rukiye Akgül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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antalya, kadın cinayeti, kepez, kadın cinayetleri