https://tr.sputniknews.com/20211224/antalyada-onlarca-esnafi-dolandiran-alman-cift-ormanlik-alanda-yakalandi-1052084328.html

Antalya'da onlarca esnafı dolandıran Alman çift, ormanlık alanda yakalandı

Antalya'da onlarca esnafı dolandıran Alman çift, ormanlık alanda yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çok sayıda esnafı dolandıran Alman çift, polis tarafından ormanlık alanda yakalandı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T15:23+0300

2021-12-24T15:23+0300

2021-12-24T15:27+0300

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dolandırıcılık

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Alanya’da minibüsleriyle gelerek alışveriş yaptıkları iş yerine önce kredi kartı veren 48 yaşındaki Marcel Mikus ve 43 yaşındaki Ulrike Mikus adlı Alman çift, kartın geçersiz çıkması üzerine IBAN numaralarına EFT yapıp telefonlarında gösterip ödeme yaptıklarını söyledi. Alışveriş bittikten sonra bankadaki hesaplarını kontrol ettiklerinde hesaplarına paranın geçmediğini gören esnaflar dolandırıldıklarını anladı.Eski Hisar Mahallesi’ndeki bir market sahibinin Şelale Polis Merkezi’ne giderek şikayette bulunması ve sosyal medyada görüntüleri yayınlaması üzerine birçok kişi aynı yöntemle dolandırıldığını belirterek karakola şikayette bulundu. Şikayetler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kamera görüntülerinden Alman çiftin kullandığı minibüsü belirledi. Şelale Polis Merkezi Amirliği ekipleri, söz konusu aracın Karaöz altında bulunan Orman işletmesine ait helikopter pisti yakınlarında görüldüğünü tespit etti. Ekipler, Alman çifti minibüs içinde yakalayarak Şelale Polis Karakoluna getirdi. Alman çiftin yakalandığını haber alan esnaflar da karakola gelirken, çift geceyi nezarette geçirdikten sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Alman çiftin Hisar Caddesi’nde bir petshoptan elektronik köpek eğitim tasması aldığı, 500 TL kaparo verip iş yeri sahibini 5 bin 200 TL dolandırdıkları belirlendi. Petshop işletmecisinin Almanca bilmemesi nedeniyle kendisinden yardım istediğini belirten esnaf Adem Tol, şunları söyledi:Alman çiftin birçok marketten aynı yöntemle gıda maddesi ve alkol içeren ürünler aldığı, esnafların telefon ekranında IBAN üzerinden ödeme yapıldığına dair belgeyi görünce Alman çifte güvendiği ve dolandırıldıklarını sonradan öğrendikleri belirlendi. Alman çiftin karakola getirilmesi ve adliyeye çıkarılması sırasında rahat tavırları dikkat çekti. Alman çiftin kullandığı minibüsün Türkiye'de kalma ve kullanma süresinin dolması nedeniyle bağlandığı, araç içerisinde bulunan iki köpeğin de Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edildiği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211224/internetten-indirimli-urun-dolandiriciligina-281-yila-kadar-hapis-istemi-1052082309.html

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antalya, alanya, alman, çift, esnaf, banka dolandırıcılığı, dolandırıcılık