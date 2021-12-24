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Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine dair karara itiraz başvurusu yapıldı
11:43 24.12.2021 (güncellendi: 11:57 24.12.2021)
© REUTERS / HENRY NICHOLLSKraliyet Adalet Mahkemeleri önünde Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için gösteri (Londra, Birleşik Krallık)
ABD'nin Afganistan ve Irak başta olmak üzere dünya çapında savaş ve insanlık suçlarını gözler önüne seren gizli belgeleri yayımlayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesinin yolunu açan yargı kararını temyize taşımak için başvuruda bulunuldu.
Hayat arkadaşı Stella Moris, Julian Assange'ın savunma ekibinin, ABD'ye iade edilebileceğini söyleyen karara itiraz için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Moris, Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin üç gerekçeyle ABD'ye iade edilebileceğine dair kararını Birleşik Krallık'taki en üst mahkemede temyize götürmek için başvurduklarına dair paylaşım yaptı. Assange'ın partneri, itiraz başvurusunun şu anda Londra'daki Yüksek Mahkeme yargıcı tarafından incelendiğini ve ocak ayının üçüncü haftasından önce karar verilmesinin beklenmediğini aktardı.
My statement on Julian #Assange's application for leave to appeal to the UK Supreme Court:— Stella Moris #FreeAssangeNOW (@StellaMoris1) December 23, 2021
This morning at 11:05 Julian Assange filed an application for leave to appeal to the Supreme Court the High Court's ruling that he can be extradited to the US on three grounds. pic.twitter.com/VgON0bjUff
Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden Nisan 2019'da polis operasyonuyla zorla çıkarılıp maksimum güvenlik hapishanesi Belmarsh'da tutulan Julian Assange hakkında Westminster Sulh Mahkemesi sağlık ve hayati tehlike nedeniyle Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceğine karar vermişti. Kararı temyize götüren Washington ise Assange'ın maksimum güvenlikli hapishanede tutulmayacağı ve suçlu bulunursa cezasını çekmek için memleketi Avustralya'ya nakledileceğine dair güvence vererek, Londra'daki Yüksek Mahkeme'den lehine karar çıkarmıştı. Yüksek Mahkeme, davayı Westminster Sulh Mahkemesi'ne geri gönderirken bölge yargıcının, davayı, iadeyle ilgili kararı verecek dışişleri bakanına göndermesi talimatını vermişti.
#Assange's application for leave to appeal to the Supreme Court is therefore currently under consideration by the High Court judges. It is not known how long it will take for the decision to come down, but it is not expected before the third week of January. pic.twitter.com/WLWQQcfia5— Stella Moris #FreeAssangeNOW (@StellaMoris1) December 23, 2021
'ABD'nin verdiği güvenceler bağlayıcı değil'
Assange'ın savunma ekibi, ABD hükümetinin verdiği güvencelerin bağlayıcı olmadığına, ABD'de hapishanede aşırı koşullara maruz kalmayacağının garantisinin olmadığına, verilen güvencelerin şartlı olduğuna ve ABD'li yetkililerin gerekli bulması halinde değişebileceğine dikkat çekiyor.
Julian Assange's lawyers start process for Supreme Court appeal https://t.co/gh8jRAwbur— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 23, 2021
WikiLeaks'in Irak ve Afganistan'da Amerikan askerleri tarafından işlenen savaş suçlarına ışık tutan binlerce gizli belgeyi yayımlamasının ardından casusluk suçlamasıyla ABD tarafından aranan Avustralyalı gazeteci, ABD'de 1917 tarihli Casusluk Yasası'na dayanarak yargılanıp suçlu bulunursa 175 yıla kadar hapis cezası alabilecek.
Assange, sürecin en başında kefaletle tahliye kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 11 aylık hapis cezasını çektikten sonra Ekim 2020'den beri Belmarsh hapishanesinde yasadışı biçimde tutuluyor.