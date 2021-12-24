https://tr.sputniknews.com/20211224/assangein-abdye-iade-edilebilecegine-dair-karara-itiraz-basvurusu-yapildi-1052075504.html

Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine dair karara itiraz başvurusu yapıldı

Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine dair karara itiraz başvurusu yapıldı

ABD'nin Afganistan ve Irak başta olmak üzere dünya çapında savaş ve insanlık suçlarını gözler önüne seren gizli belgeleri yayımlayan WikiLeaks kurucusu Julian... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T11:43+0300

2021-12-24T11:43+0300

2021-12-24T11:57+0300

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Hayat arkadaşı Stella Moris, Julian Assange'ın savunma ekibinin, ABD'ye iade edilebileceğini söyleyen karara itiraz için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Moris, Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin üç gerekçeyle ABD'ye iade edilebileceğine dair kararını Birleşik Krallık'taki en üst mahkemede temyize götürmek için başvurduklarına dair paylaşım yaptı. Assange'ın partneri, itiraz başvurusunun şu anda Londra'daki Yüksek Mahkeme yargıcı tarafından incelendiğini ve ocak ayının üçüncü haftasından önce karar verilmesinin beklenmediğini aktardı. Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden Nisan 2019'da polis operasyonuyla zorla çıkarılıp maksimum güvenlik hapishanesi Belmarsh'da tutulan Julian Assange hakkında Westminster Sulh Mahkemesi sağlık ve hayati tehlike nedeniyle Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceğine karar vermişti. Kararı temyize götüren Washington ise Assange'ın maksimum güvenlikli hapishanede tutulmayacağı ve suçlu bulunursa cezasını çekmek için memleketi Avustralya'ya nakledileceğine dair güvence vererek, Londra'daki Yüksek Mahkeme'den lehine karar çıkarmıştı. Yüksek Mahkeme, davayı Westminster Sulh Mahkemesi'ne geri gönderirken bölge yargıcının, davayı, iadeyle ilgili kararı verecek dışişleri bakanına göndermesi talimatını vermişti. 'ABD'nin verdiği güvenceler bağlayıcı değil'Assange'ın savunma ekibi, ABD hükümetinin verdiği güvencelerin bağlayıcı olmadığına, ABD'de hapishanede aşırı koşullara maruz kalmayacağının garantisinin olmadığına, verilen güvencelerin şartlı olduğuna ve ABD'li yetkililerin gerekli bulması halinde değişebileceğine dikkat çekiyor. WikiLeaks'in Irak ve Afganistan'da Amerikan askerleri tarafından işlenen savaş suçlarına ışık tutan binlerce gizli belgeyi yayımlamasının ardından casusluk suçlamasıyla ABD tarafından aranan Avustralyalı gazeteci, ABD'de 1917 tarihli Casusluk Yasası'na dayanarak yargılanıp suçlu bulunursa 175 yıla kadar hapis cezası alabilecek.Assange, sürecin en başında kefaletle tahliye kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 11 aylık hapis cezasını çektikten sonra Ekim 2020'den beri Belmarsh hapishanesinde yasadışı biçimde tutuluyor.

https://tr.sputniknews.com/20211210/britanya-yuksek-mahkemesi-assangein-abdye-iadesine-karar-verdi-1051641150.html

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