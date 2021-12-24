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Avustralya, elleri üzerinde yürüyen pembe balığa 22 yıl sonra yeniden kavuşmanın sevincini yaşıyor
14:31 24.12.2021 (güncellendi: 15:17 24.12.2021)
© AFP 2021 / William WestOkyanus canlıları
© AFP 2021 / William West
Fenersiler denilen balık ailesinin deniz yatağında yürümesine imkan veren büyük elleri olması nedeniyle el balığı denilen türünün çok nadir rastlanan pembe renkli bir üyesi, on yıllar sonra ilk kez Avustralya'da görüldü.
Avustralya'ya özgü yürüyen el balığının çok nadir rastlanan pembe renkli bir temsilcisi, 22 yıl sonra ilk kez Tasmanya sahillerinde görüntülendi.
Daha önce sadece 5 kez görüldü
En son 1999'da Tasmanya açıklarında bir dalgıcın gördüğü pembe el balığı daha önce de sadece 4 kez insan gözlerine yakalanmıştı. Dolayısıyla yakın zamanda nesli tükenmekte olanlar sınıfına sokulmuştu.
Ancak bu yılın başlarında bir deniz parkında çekilen derin deniz kamera kaydında pembe el balığını yeniden görmek, Avustralyalıları sevindirdi.
Rare pink handfish spotted in Australia for first time in decades https://t.co/gCaIL7SSX6— BBC News (World) (@BBCWorld) December 24, 2021
Sığ sularda yaşayan bir tür olduğu sanılıyordu
Yeni görüntülerde balık, daha önce yaşadığından daha derin ve daha açık sularda gözlemlendi.
Bilim insanları, korunaklı koylarda, sığ sularda yaşayan bir tür olduğunu düşündükleri balığı bu kez Tasmanya'nın vahşi güney kıyılarında 150 metre derinlikte buldu.
Tasmanya Üniversitesi'nin deniz biyolojisi doçenti Neville Barrett, "Bu heyecan verici bir keşif ve daha önce düşünülenden daha geniş bir habitat ve dağılıma sahip olmaları bakımından pembe el balıklarının hayatta kalmaya devam etmesi açısından umut veriyor" dedi.
Deniz parkının tabanına bırakılan yemli kamera sayesinde
Barrett'ın ekibi şubat ayında mercan, ıstakoz ve balık türlerini incelemek için bir deniz parkının tabanına yemli kamera bırakmıştı.
İsviçre büyüklüğünde ve koruma altındaki park, 4 bin metreden daha fazla derinlikte deniz yaşamının bulunmasına imkan veren yerkabuğunda uzun bir çatlağa sahip olmasıyla tanınıyor.
Nasıl fark edildi?
Ekim ayında görüntüleri inceleyen bir araştırma görevlisi, yemin cezbettiği daha büyük boyutlu hayvan kalabalığı arasında tuhaf yaratığı fark etti.
Tasmanya Üniversitesi'nin Antarktika ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden Ashlee Bastiaansen, "Videoları izlerken, bu resif çıkıntısında biraz tuhaf görünen küçük bir balık belirdi. Daha yakından bakınca küçük ellerini gördüm" dedi.
Videoda 15 santimlik balığın bir kaya ıstakozu tarafından rahatsız edildikten sonra bir çıkıntıdan fırladığı görülüyor. Karşılaştığı kargaşayı merak ederek birkaç saniye gözlemledikten sonra yüzerek uzaklaşıyor.
As the self-appointed handfish correspondent for the ABC, this is the good news we needed. Rare pink handfish spotted after 22 years. @Parks_Australia @IMASUTAS https://t.co/rS6hx7UZvH— Kate Ainsworth (@katebrechin) December 22, 2021
Türü kesinkes tanımlamak ve boyutunu ölçmek için gerçekten harika bir görüntü ele geçirdiklerini belirten Barrett, daha derin habitatların böylesine nadir bir tür için ne kadar önemli olduğunu gerçekten görme imkanına kavuştuklarını dile getirdi.
Pembe el balığı, Avustralya anakarasının güneyindeki Tasmanya adası çevresinde görülen 14 çeşit el balığından biri.