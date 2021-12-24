https://tr.sputniknews.com/20211224/babacan-doviz-rezervlerini-gizlice-sattilar-basarisizlikta-resmen-triple-double-yaptilar-1052093571.html

Babacan: Döviz rezervlerini gizlice sattılar, başarısızlıkta resmen triple-double yaptılar

Babacan: Döviz rezervlerini gizlice sattılar, başarısızlıkta resmen triple-double yaptılar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yerel seçim döneminde kuru düşürmek için döviz rezervlerini gizlice sattılar" ifadesini kullandı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T19:27+0300

2021-12-24T19:27+0300

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politika

ali babacan

deva partisi

döviz

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Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerel seçim döneminde kuru düşürmek için döviz rezervlerini gizlice sattılar. Sonuçta hem kuru patlattılar hem 130 milyar doları yaktılar hem de seçimlerde önemli şehirleri kaybettiler. Başarısızlıkta resmen triple-double yaptılar." ifadesini kullandı.*Triple-double basketbolda bir maçta 5 olumlu kategori olarak kabul edilen sayı, ribaund, asist, top çalma ve bloktan üçünde iki basamaklı sayılara ulaşmak anlamına geliyor.

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ali babacan, deva partisi, döviz