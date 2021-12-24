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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211224/bakan-ersoy-doviz-kurlarindaki-dusus-erken-rezervasyonda-fiyatlara-yansidi-1052076089.html
Bakan Ersoy: Döviz kurlarındaki düşüş, erken rezervasyonda fiyatlara yansıdı
Bakan Ersoy: Döviz kurlarındaki düşüş, erken rezervasyonda fiyatlara yansıdı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, döviz kurlarındaki düşüşün turizm sektörüne etkisine yönelik soru üzerine, "Döviz kurlarının geri çekilmesiyle özellikle yaza... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T11:51+0300
2021-12-24T11:51+0300
ekonomi
turizm
dolar
düşüş
döviz
dolar/tl
rezervasyon
yeni sezon
artış
mehmet nuri ersoy
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl için koydukları 24 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaştıklarını, gelecek sene için 34.5 milyar dolarla tüm zamanların rekorunun kırıldığı 2019 turizm rakamlarını yakalamayı hedeflediklerini bildirdi.Ersoy, Türkiye'nin 2021 turizm verilerini değerlendirdi, 2022 yılı öngörülerini paylaştı.Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının bu seneye turizm konusunda birçok belirsizlikle girilmesine neden olduğunu belirten Ersoy, sene başında iddialı bir hedef koyduklarını ve turizmde 'V çıkışı'nı yakalamayı amaçladıklarını söyledi.Ersoy, "2020'de 12 milyar dolar olan gelirimizi yüzde 100 artışla 24 milyar dolara getirmeyi hedefliyoruz diye özellikle belirtmiştik. İddialı ve zor bir hedefti ama yıl sonunda gördük ki gerçekleşti" diye konuştu.Bu hedefi gerçekleştirirken sadece toplam değil kişi başı geliri de artırdıklarına dikkati çeken Ersoy, "2018'de 647 dolara kadar gerilemiş olan kişi başı turist gelirini 2021'de 830 dolara taşımayı da başardık, bu açıdan bakıldığında sevindirici" değerlendirmesinde bulundu.Gelecek yıl için "V çıkışın" devam etmesini öngördüklerini bildiren Ersoy, şöyle konuştu:Döviz kurlarındaki düşüş erken rezervasyonda fiyatlara yansıdıTurizm gelirinde tüm zamanların rekorunun kırıldığı 34.5 milyar dolara ulaşıldığı, toplam ziyaretçi sayısının 51,7 milyon olduğu 2019'a işaret eden Ersoy, "İlk hedefimiz hızlı bir büyümeyle gelirde 2019 rakamlarını yakalamak olacak" dedi.Bakan Ersoy, döviz kurlarındaki düşüşün turizm sektörüne etkisine yönelik soru üzerine, "Döviz kurlarının geri çekilmesiyle özellikle yaza yönelik erken rezervasyon fiyatlarında yüzde 30-35 düşüş oldu" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211122/turkiye-alman-turistlerin-2022-icin-en-fazla-rezervasyon-yaptigi-ulkeler-arasinda-1051043100.html
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turizm, dolar, düşüş, döviz, dolar/tl, rezervasyon, yeni sezon, artış, mehmet nuri ersoy

Bakan Ersoy: Döviz kurlarındaki düşüş, erken rezervasyonda fiyatlara yansıdı

11:51 24.12.2021
© AAtatil / turist
tatil / turist - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, döviz kurlarındaki düşüşün turizm sektörüne etkisine yönelik soru üzerine, "Döviz kurlarının geri çekilmesiyle özellikle yaza yönelik erken rezervasyon fiyatlarında yüzde 30-35 düşüş oldu" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl için koydukları 24 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaştıklarını, gelecek sene için 34.5 milyar dolarla tüm zamanların rekorunun kırıldığı 2019 turizm rakamlarını yakalamayı hedeflediklerini bildirdi.
Ersoy, Türkiye'nin 2021 turizm verilerini değerlendirdi, 2022 yılı öngörülerini paylaştı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının bu seneye turizm konusunda birçok belirsizlikle girilmesine neden olduğunu belirten Ersoy, sene başında iddialı bir hedef koyduklarını ve turizmde 'V çıkışı'nı yakalamayı amaçladıklarını söyledi.
Ersoy, "2020'de 12 milyar dolar olan gelirimizi yüzde 100 artışla 24 milyar dolara getirmeyi hedefliyoruz diye özellikle belirtmiştik. İddialı ve zor bir hedefti ama yıl sonunda gördük ki gerçekleşti" diye konuştu.
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Bu hedefi gerçekleştirirken sadece toplam değil kişi başı geliri de artırdıklarına dikkati çeken Ersoy, "2018'de 647 dolara kadar gerilemiş olan kişi başı turist gelirini 2021'de 830 dolara taşımayı da başardık, bu açıdan bakıldığında sevindirici" değerlendirmesinde bulundu.
Gelecek yıl için "V çıkışın" devam etmesini öngördüklerini bildiren Ersoy, şöyle konuştu:
"Pandemide yeni mutasyonlar oluyor ama Türkiye çok iyi mücadele ediyor. Tabii bu süreçte bizim Türkiye olarak tek başına mücadele etmemiz yetmiyor. Bize yolcu tedariki sağlayan ülkelerin de pandemiyle başarılı şekilde mücadele etmesi gerekiyor ki karşılıklı olarak hava trafiği açık olsun. Benim öngörüm mayısa doğru tekrar bu işlerin hızlı bir şekilde toparlanacağı ve turizmde 2021'de yakaladığımız V çıkışın 2022'de de devam edeceği."

Döviz kurlarındaki düşüş erken rezervasyonda fiyatlara yansıdı

Turizm gelirinde tüm zamanların rekorunun kırıldığı 34.5 milyar dolara ulaşıldığı, toplam ziyaretçi sayısının 51,7 milyon olduğu 2019'a işaret eden Ersoy, "İlk hedefimiz hızlı bir büyümeyle gelirde 2019 rakamlarını yakalamak olacak" dedi.
Bakan Ersoy, döviz kurlarındaki düşüşün turizm sektörüne etkisine yönelik soru üzerine, "Döviz kurlarının geri çekilmesiyle özellikle yaza yönelik erken rezervasyon fiyatlarında yüzde 30-35 düşüş oldu" ifadesini kullandı.
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