https://tr.sputniknews.com/20211224/bakan-koca-gorevi-basindaki-doktora-saldiran-kisi-tutuklandi-1052067931.html

Bakan Koca: Görevi başındaki doktora saldıran kişi tutuklandı

Bakan Koca: Görevi başındaki doktora saldıran kişi tutuklandı

Sağlık Bakanı Koca, Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen şahsın... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T00:46+0300

2021-12-24T00:46+0300

2021-12-24T00:51+0300

fahrettin koca

türkiye

saldırı

doktor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görevi başındaki doktora saldıran kişinin tutuklandığını açıkladı.Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen kişi tutuklandı. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz.”

https://tr.sputniknews.com/20211223/parasini-biz-veriyoruz-bakacaksiniz-dedi-doktorun-burnunu-kirdi-1052057012.html

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fahrettin koca, saldırı, doktor