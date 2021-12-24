https://tr.sputniknews.com/20211224/bangladeste-feribot-yangininda-onlarca-kisi-olurken-digerleri-nehre-atlayarak-kurtuldu-1052078550.html

Bangladeş'te feribot yangınında onlarca kişi ölürken diğerleri nehre atlayarak kurtuldu

Bangladeş'te feribot yangınında onlarca kişi ölürken diğerleri nehre atlayarak kurtuldu

Bangladeş'in güneyinde bir nehir feribotunda çıkan yangın, en az 39 kişinin ölümüne, 72 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yüzlerce yolcu canlarını kurtarmak... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T13:03+0300

2021-12-24T13:03+0300

2021-12-24T13:03+0300

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Bangladeş'in Sugandha Nehri'nde başkent Dakka'dan yaklaşık 250 kilometre güneydeki Barguna'ya giden bir feribotta yangın çıktı. Hafta sonunu aileleri ve arkadaşlarıyla geçirmek için evlerine dönenlere dolu feribotta 800 yolcu bulunuyordu. İtfaiyeye göre MV Avijan-10 isimli feribotun motor bölümünde çıkan yangını kontrol altına almak iki saat sürdü. Yangının söndürülmesinin ardından kıyıya getirilen feribotu soğutmak için itfaiye ekipleri sekiz saat daha uğraştı. Yedi kişinin durumu kritikFeribotta en az 39 kişinin cansız bedenlerine ulaşılırken, 72 yaralı hastaneye kaldırıldı. Ağır yanıkları olan yedi kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Feribotu kasıp kavuran alevlerden kaçmak için pek çok yolcu nehre atladı.Bunlardan biri olan Anisur Rahman, “Güvertede uyurken çığlıklar ve kuvvetli gürültüyle uyandım. Tam bir şok içinde, feribotun arkasından yoğun duman çıktığını gördüm. Diğer pek çok yolcu gibi yoğun siste nehrin dondurucu sularına atlayıp kıyıya yüzdüm" dedi. Yangını soruşturmak için iki komisyon kurulduHükümet, yangını soruşturmak için iki komisyon kurarak bulgularını üç gün içinde rapor etmeleri talimatını verdi.Nehirler ülkesinin baş ulaşım aracı130 nehrin kesiştiği Bangladeş'te yaygın feribot kazaları genellikle aşırı kalabalık ve gevşek kurallardan kaynaklanıyor. Feribotlar, özellikle güney ve kuzeydoğu bölgelerinin başlıca ulaşım aracı.Nisan ayında Dakka'nın dışında bir feribotu başka bir gemiyle çarpışıp alabora olması sonucu 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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bangladeş, yangın, feribot