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Bartın'da kar yolları kapattı: Mahsur kalan hastaya 3 saatte ulaşıldı
Bartın'da kar yolları kapattı: Mahsur kalan hastaya 3 saatte ulaşıldı
Bartın'ın Ulus ilçesinde, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde nefes darlığı şikayeti yaşayan hasta, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T19:33+0300
2021-12-24T19:33+0300
2021-12-24T19:33+0300
türkiye
kar
bartın
ambulans
umke
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Bartın'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 3 saatte ulaşıldı.İlçeye bağlı Dorucaşahinci köyünde yaşayan ve nefes darlığı şikayeti bulunan 82 yaşındaki kişinin yakınları 112'yi aradı.Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans köye ulaşamayınca Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) haber verildi.Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köy yolunda paletli ambulansla yaklaşık 10 kilometrelik yolu aşan UMKE ekipleri, hasta vatandaşa ilk müdahalesini evinde yaptı.Daha sonra Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hasta tedavi altına alındı.Yaklaşık 3 saatlik zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırılan yaşlı adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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kar, bartın, ambulans, umke
Bartın'da kar yolları kapattı: Mahsur kalan hastaya 3 saatte ulaşıldı
Bartın'ın Ulus ilçesinde, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde nefes darlığı şikayeti yaşayan hasta, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Bartın'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 3 saatte ulaşıldı.
İlçeye bağlı Dorucaşahinci köyünde yaşayan ve nefes darlığı şikayeti bulunan 82 yaşındaki kişinin yakınları 112'yi aradı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans köye ulaşamayınca Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) haber verildi.
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köy yolunda paletli ambulansla yaklaşık 10 kilometrelik yolu aşan UMKE ekipleri, hasta vatandaşa ilk müdahalesini evinde yaptı.
Daha sonra
Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hasta tedavi altına alındı.
Yaklaşık 3 saatlik zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırılan yaşlı adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.