https://tr.sputniknews.com/20211224/baykal-ve-antarktikadaki-teleskoplar-ilk-kez-ayni-galaksiden-notrinolari-kaydetti-1052069896.html

Baykal ve Antarktika'daki teleskoplar ilk kez aynı galaksiden nötrinoları kaydetti

Baykal ve Antarktika'daki teleskoplar ilk kez aynı galaksiden nötrinoları kaydetti

Rusya’daki İrkutsk Devlet Üniversitesi'’nden yapılan açıklamada, uzak galaksilerden birinin aktif çekirdeğinden gelen nötrinoların Baykal Gölü'ndeki Baikal-GVD... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T03:53+0300

2021-12-24T03:53+0300

2021-12-24T03:53+0300

yaşam

uzay

antarktika

baykal

galaksi

gözlemevi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103980/34/1039803443_0:40:1041:626_1920x0_80_0_0_a3f8f09456d5ec85bd5ba9c2fa3012e8.jpg

2 nötrinonun tek bir kaynaktan geldiğini gösteren müon izlerinin 8 Aralık'ta 3 saat arayla kaydedildiği belirtilen açıklamada, "Baykal-GVD, gökyüzündeki en parlak radyo blazarlarından birinin bulunduğu bölgeden gelen tahmini 43 TeV’lik bir enerjiye sahip nötrino tespit etti. Bu blazarın aynı zamanda gözlem tarihindeki en güçlü gama ışını ve görünür patlamayı deneyimlemiş olması oldukça önemlidir" denildi.Amerikan IceCube nötrino gözlemevinin, yaklaşık 172 TeV'lik bir enerjiye sahip nötrinoları üç saat önceden tespit ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Evrenin en güçlü kaynaklarının iç yapısı hakkında bilgi edinmemizi sağlayan nötrinolar, evrenin tarihini, gelişimini, mevcut durumunu ve gelecekte ona ne olacağını anlamamız için gerekli" denildi.Açıklamada ayrıca, İrkutsk Devlet Üniversitesi Fizik Fakültesi Dekanı ve Baikal-GVD projesinin başkanı Nikolay Budnev’in "Bu, Dünya'da 2 ayrı cihaz tarafından yapılan, tek bir astrofizik kaynaktan gelen yüksek enerjili nötrinoların kaydedilmesinin ilk örneği" ifadelerine yer verildi..Baykal-GVD nötrino teleskopu, kümeler halinde birleştirilmiş ve Baykal Gölü’nde yaklaşık 400 metre derinliğe daldırılmış birkaç yüz dedektörden oluşuyor. Uzaydan gelen su nötrinoları ile etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan zayıf ışık parlamalarını (cherenkov radyasyonu) kaydeden teleskopun 8. kümesi, Mart 2021'de Rusya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı Valeriy Falkov tarafından devreye alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211209/roscosmos-ayin-kesfi-konsepti-hazir-1051619798.html

antarktika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uzay, antarktika, baykal, galaksi, gözlemevi