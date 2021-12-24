https://tr.sputniknews.com/20211224/bilim-kurulu-uyesi-kayipmaz-turkovac-sinovac--daha-etkin-oldugu-ortaya-koyuldu-1052071370.html

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Turkovac'ın Sinovac'a göre daha etkin olduğu ortaya koyuldu

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Turkovac'ın Sinovac'a göre daha etkin olduğu ortaya koyuldu

Yapılan çalışmalar sonucu yerli aşı Turkovac'ın etkililik ve güvenliğinin kanıtlandığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Turkovac'ın... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T07:29+0300

2021-12-24T07:29+0300

2021-12-24T07:34+0300

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüs aşısı

doç. dr. afşin emre kayıpmaz

bilim kurulu

turkovac

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Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, acil kullanım onayı aldı ve seri üretimine başlandı. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli öncülüğünde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen TURKOVAC'ın gelecek hafta itibariyle yaygın kullanımına başlanacak.TURKOVAC'ın tıpkı Sinovac gibi inaktive virüs aşısı olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Şu anda elimizdeki veriler TURKOVAC aşısının güvenlik ve etkililik yönünden oldukça etkin olduğunu hatta ülkemizde uygulanan diğer inaktive aşı Sinovac'a göre daha etkin olduğunu ortaya koymuş durumda. Özellikle bizim aşılardan beklentimiz ağır hastalığı ve ölümü önlemesi. Bu yönüyle de TURKOVAC olmuş grupta ağır hastalık ve ölüm vakasıyla da karşılaşılmaması oldukça sevindirici bir gelişme" şeklinde konuştu.'Klinik çalışmalar sonrası çocuklara da uygulanabilir'Yapılacak klinik çalışmalar sonucu yerli aşının çocuklara da uygulanıp uygulanamayacağının belirleneceğine dikkat çeken Kayıpmaz, "Şu anda uygulanan acil kullanım onayı 18 yaş ve üstü bireylerin katıldığı klinik çalışmaların neticesinde elde edildi. Ama bununla ilgili 12-18 yaş arasının veya 5-11 yaş arasının dâhil edildiği çalışmalar yapılıp ona dair veriler elde edildiğinde bu sorunun yanıtını verebiliriz" dedi. Sabah'a konuşan Kayıpmaz, "Bu çalışma Dünya Sağlık Örgütü'nün tanıdığı çalışmalardan biriydi. DSÖ tarafından da acil kullanım onayı aldığında yurtdışına çıkarken eğer varılacak ülke inaktif aşıyı ve bizim TURKOVAC aşımızı kabul ediyorsa bu anlamda bir sorun olmayacak. Bu ilerleyen günlerde gündeme gelecek konu başlıklarından biri" ifadelerini kullandı.Karma aşı için çalışma yapılacakKarma aşı uygulamalarının şu anda başarılı sonuç verdiğini dile getiren Kayıpmaz, şunları söyledi: "Şu ana kadar hiç aşı olmamış ve yerli aşıyı bekleyen bir kesim vardı onlar için primer aşılama şeklinde uygulanabilecek bir aşı. Ama sadece bu değil, 2 doz Sinovac olmuş kişilere 3'üncü doz hatırlatma aşısı şeklinde de uygulanabilir. Bunun dışında şu anda çalışmaları başlayacak olan 2 doz mRNA aşısının ardından hatırlatma dozu olarak TURKOVAC uygulanabilir mi sorusuna cevap vermek amacıyla da yakın zamanda bir klinik çalışma yapılacak. Burada da primer aşılamada da konumlandırılabilir."

https://tr.sputniknews.com/20211222/koca-koronavirus-asisi-ureten-9-ulkeden-biri-olduk--1052012119.html

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koronavirüs, koronavirüs aşısı, doç. dr. afşin emre kayıpmaz, bilim kurulu, turkovac