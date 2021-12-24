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BM'den Libya'ya ertelenen seçimler için 'uygun koşullar' oluşturması çağrısı
BM'den Libya'ya ertelenen seçimler için 'uygun koşullar' oluşturması çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısında bulundu. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T01:33+0300
2021-12-24T01:33+0300
dünya
libya
seçim
birleşmiş milletler (bm)
stephanie williams
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimlerin önündeki mevcut zorlukların suistimal edilmemesi gerektiğini belirterek, kapsayıcı, özgür, adil, barışçıl ve güvenilir seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısı yaptı.Williams, Libya'daki başkanlık ve parlamento seçimlerinin ertelenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, seçim sürecinin önündeki mevcut sorunları aşmak için ilgili kurumlara ve taraflara birlikte çalışma teklifinde bulundu.Libyalı taraflara seçimlerde oy kullanacak 2.8 milyon kişinin iradesine saygı duyma çağrısı yapan Williams, seçimlerin önündeki mevcut zorlukların suistimal edilmemesi, kapsayıcı, özgür, adil, barışçıl ve güvenilir seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısı yaptı.Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211221/abd-libyadaki-secimlerin-onunde-teknik-degil-yasal-ve-siyasi-engeller-var-1051957119.html
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libya, seçim, birleşmiş milletler (bm), stephanie williams

BM'den Libya'ya ertelenen seçimler için 'uygun koşullar' oluşturması çağrısı

01:33 24.12.2021
© REUTERS / Costas BaltasLibya bayrağı
Libya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Costas Baltas
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Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimlerin önündeki mevcut zorlukların suistimal edilmemesi gerektiğini belirterek, kapsayıcı, özgür, adil, barışçıl ve güvenilir seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısı yaptı.
Williams, Libya'daki başkanlık ve parlamento seçimlerinin ertelenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, seçim sürecinin önündeki mevcut sorunları aşmak için ilgili kurumlara ve taraflara birlikte çalışma teklifinde bulundu.
Libyalı taraflara seçimlerde oy kullanacak 2.8 milyon kişinin iradesine saygı duyma çağrısı yapan Williams, seçimlerin önündeki mevcut zorlukların suistimal edilmemesi, kapsayıcı, özgür, adil, barışçıl ve güvenilir seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısı yaptı.
Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.
Libya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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ABD: Libya'daki seçimlerin önünde teknik değil yasal ve siyasi engeller var
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