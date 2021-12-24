https://tr.sputniknews.com/20211224/bmden-libyaya-ertelenen-secimler-icin-uygun-kosullar-olusturmasi-cagrisi-1052069064.html
BM'den Libya'ya ertelenen seçimler için 'uygun koşullar' oluşturması çağrısı
BM'den Libya'ya ertelenen seçimler için 'uygun koşullar' oluşturması çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısında bulundu. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T01:33+0300
2021-12-24T01:33+0300
2021-12-24T01:33+0300
dünya
libya
seçim
birleşmiş milletler (bm)
stephanie williams
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104086/48/1040864862_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9df81f21761c13d1fd63c3085f618c81.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimlerin önündeki mevcut zorlukların suistimal edilmemesi gerektiğini belirterek, kapsayıcı, özgür, adil, barışçıl ve güvenilir seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısı yaptı.Williams, Libya'daki başkanlık ve parlamento seçimlerinin ertelenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, seçim sürecinin önündeki mevcut sorunları aşmak için ilgili kurumlara ve taraflara birlikte çalışma teklifinde bulundu.Libyalı taraflara seçimlerde oy kullanacak 2.8 milyon kişinin iradesine saygı duyma çağrısı yapan Williams, seçimlerin önündeki mevcut zorlukların suistimal edilmemesi, kapsayıcı, özgür, adil, barışçıl ve güvenilir seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısı yaptı.Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211221/abd-libyadaki-secimlerin-onunde-teknik-degil-yasal-ve-siyasi-engeller-var-1051957119.html
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104086/48/1040864862_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c8b61a04a3acc3b80bd0ae16d80c6cd5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
libya, seçim, birleşmiş milletler (bm), stephanie williams
BM'den Libya'ya ertelenen seçimler için 'uygun koşullar' oluşturması çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimlerin önündeki mevcut zorlukların suistimal edilmemesi gerektiğini belirterek, kapsayıcı, özgür, adil, barışçıl ve güvenilir seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısı yaptı.
Williams, Libya'daki başkanlık ve parlamento seçimlerinin ertelenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, seçim sürecinin önündeki mevcut sorunları aşmak için ilgili kurumlara ve taraflara birlikte çalışma teklifinde bulundu.
Libyalı taraflara seçimlerde oy kullanacak 2.8 milyon kişinin iradesine saygı duyma çağrısı yapan Williams, seçimlerin önündeki mevcut zorlukların suistimal edilmemesi, kapsayıcı, özgür, adil, barışçıl ve güvenilir seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısı yaptı.
Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.