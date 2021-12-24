https://tr.sputniknews.com/20211224/bmden-libyaya-ertelenen-secimler-icin-uygun-kosullar-olusturmasi-cagrisi-1052069064.html

BM'den Libya'ya ertelenen seçimler için 'uygun koşullar' oluşturması çağrısı

BM'den Libya'ya ertelenen seçimler için 'uygun koşullar' oluşturması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısında bulundu. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T01:33+0300

2021-12-24T01:33+0300

2021-12-24T01:33+0300

dünya

libya

seçim

birleşmiş milletler (bm)

stephanie williams

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimlerin önündeki mevcut zorlukların suistimal edilmemesi gerektiğini belirterek, kapsayıcı, özgür, adil, barışçıl ve güvenilir seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısı yaptı.Williams, Libya'daki başkanlık ve parlamento seçimlerinin ertelenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, seçim sürecinin önündeki mevcut sorunları aşmak için ilgili kurumlara ve taraflara birlikte çalışma teklifinde bulundu.Libyalı taraflara seçimlerde oy kullanacak 2.8 milyon kişinin iradesine saygı duyma çağrısı yapan Williams, seçimlerin önündeki mevcut zorlukların suistimal edilmemesi, kapsayıcı, özgür, adil, barışçıl ve güvenilir seçimler için uygun koşullar oluşturulması çağrısı yaptı.Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

https://tr.sputniknews.com/20211221/abd-libyadaki-secimlerin-onunde-teknik-degil-yasal-ve-siyasi-engeller-var-1051957119.html

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libya, seçim, birleşmiş milletler (bm), stephanie williams