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Buffon: Ronaldo varken takım değildik
Buffon: Ronaldo varken takım değildik
Efsane kaleci Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi hakkında açıklamada bulundu. Buffon, "Ronaldo varken takım değildik" dedi. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T17:25+0300
2021-12-24T17:25+0300
spor
cristiano ronaldo
gianluigi buffon
açıklama
kaleci
juventus
serie a
ronaldo
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İtalya Serie B ekiplerinden Parma forması giyen kaleci Gianluigi Buffon, efsaneleştiği kulüp olan Juventus'un zamanında Cristiano Ronaldo transferinin yanlış olduğunu savundu.Temmuz 2018'de yaklaşık 118 milyon euro bedelle İspanya La Liga takımı Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo, geçtiğimiz yaz ise eski kulübü Manchester United'ın yolunu tutmuştu.NTV Spor'da yer alan habere göre Buffon, Ronaldo'nun Juventus'a gelerek takımın DNA'sını bozduğunu iddia ederken, "2017'de Şampiyonlar Ligi finaline giderken çok tecrübeli bir takım olsak da her şeyden önce bir bütün halindeydik. Bunu Ronaldo gelince kaybettik. Ronaldo'nun Juve'deki ilk sezonunda PSG'deydim ve burada ne olduğunu bilmiyorum ama Juventus'a döndükten sonra 2 yıl onunla beraberdim. Onunla da çok şey başardık ama bir takım olduğumuzu söyleyemem" şeklinde yorum yaptı.Ronaldo, Juventus'taki ilk sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşarken, geçen sezon ise ligi 4. tamamlayabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise istenen başarılar gelmedi. Portekizli oyuncu Torino ekibi ile çıktığı 134 maçta 101 gol atıp 22 de asist yaptı.
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cristiano ronaldo, gianluigi buffon, açıklama, kaleci, juventus, serie a, ronaldo

Buffon: Ronaldo varken takım değildik

17:25 24.12.2021
© Sputnik / Anton Denisov / Fotoğraf bankasına girGinaluigi Buffon-Juventus
Ginaluigi Buffon-Juventus - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Anton Denisov
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Efsane kaleci Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi hakkında açıklamada bulundu. Buffon, "Ronaldo varken takım değildik" dedi.
İtalya Serie B ekiplerinden Parma forması giyen kaleci Gianluigi Buffon, efsaneleştiği kulüp olan Juventus'un zamanında Cristiano Ronaldo transferinin yanlış olduğunu savundu.
Temmuz 2018'de yaklaşık 118 milyon euro bedelle İspanya La Liga takımı Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo, geçtiğimiz yaz ise eski kulübü Manchester United'ın yolunu tutmuştu.
NTV Spor'da yer alan habere göre Buffon, Ronaldo'nun Juventus'a gelerek takımın DNA'sını bozduğunu iddia ederken, "2017'de Şampiyonlar Ligi finaline giderken çok tecrübeli bir takım olsak da her şeyden önce bir bütün halindeydik. Bunu Ronaldo gelince kaybettik. Ronaldo'nun Juve'deki ilk sezonunda PSG'deydim ve burada ne olduğunu bilmiyorum ama Juventus'a döndükten sonra 2 yıl onunla beraberdim. Onunla da çok şey başardık ama bir takım olduğumuzu söyleyemem" şeklinde yorum yaptı.
Ronaldo, Juventus'taki ilk sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşarken, geçen sezon ise ligi 4. tamamlayabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise istenen başarılar gelmedi. Portekizli oyuncu Torino ekibi ile çıktığı 134 maçta 101 gol atıp 22 de asist yaptı.
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
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