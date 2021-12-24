https://tr.sputniknews.com/20211224/buffon-ronaldo-varken-takim-degildik-1052089203.html

Buffon: Ronaldo varken takım değildik

Buffon: Ronaldo varken takım değildik

Efsane kaleci Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi hakkında açıklamada bulundu. Buffon, "Ronaldo varken takım değildik" dedi. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T17:25+0300

2021-12-24T17:25+0300

2021-12-24T17:25+0300

spor

cristiano ronaldo

gianluigi buffon

açıklama

kaleci

juventus

serie a

ronaldo

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İtalya Serie B ekiplerinden Parma forması giyen kaleci Gianluigi Buffon, efsaneleştiği kulüp olan Juventus'un zamanında Cristiano Ronaldo transferinin yanlış olduğunu savundu.Temmuz 2018'de yaklaşık 118 milyon euro bedelle İspanya La Liga takımı Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo, geçtiğimiz yaz ise eski kulübü Manchester United'ın yolunu tutmuştu.NTV Spor'da yer alan habere göre Buffon, Ronaldo'nun Juventus'a gelerek takımın DNA'sını bozduğunu iddia ederken, "2017'de Şampiyonlar Ligi finaline giderken çok tecrübeli bir takım olsak da her şeyden önce bir bütün halindeydik. Bunu Ronaldo gelince kaybettik. Ronaldo'nun Juve'deki ilk sezonunda PSG'deydim ve burada ne olduğunu bilmiyorum ama Juventus'a döndükten sonra 2 yıl onunla beraberdim. Onunla da çok şey başardık ama bir takım olduğumuzu söyleyemem" şeklinde yorum yaptı.Ronaldo, Juventus'taki ilk sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşarken, geçen sezon ise ligi 4. tamamlayabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise istenen başarılar gelmedi. Portekizli oyuncu Torino ekibi ile çıktığı 134 maçta 101 gol atıp 22 de asist yaptı.

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cristiano ronaldo, gianluigi buffon, açıklama, kaleci, juventus, serie a, ronaldo