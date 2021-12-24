https://tr.sputniknews.com/20211224/cem-yilmaz-yeni-filminin-afisini-paylasti-galata-canavari-1052080573.html
Cem Yılmaz, yeni filminin afişini paylaştı: Galata Canavarı
Cem Yılmaz, yeni filminin afişini paylaştı: Galata Canavarı
Komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yeni film projesinin adını ve afişini paylaştı. Yılmaz, Galata Canavarı isimli yeni filminin 2023'te vizyona... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T13:51+0300
2021-12-24T13:51+0300
2021-12-24T13:51+0300
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Cem Yılmaz, yeni sinema projesinin ne olacağını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yılmaz, Galata Canavarı adlı filminin hem Türkçe hem de İngilizce afişini yayınladı.Ünlü komedyen, paylaştığı ilk tweet’te, “Oldu olacak 2023’te izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!” ifadelerine yer vererek filmin İngilizce afişini yayınladı. Bunun ardından ise Galata Canavarı isimli projenin Türkçe afişini paylaşan Yılmaz, “İstanbul’u allak bullak eden sanaatkar cinayetlerinin hikayesi” ifadelerini kullandı.Galata Canavarı’nın, 2010 yılında vizyona giren Yahşi Batı filminin devam filmi olabileceği ve Aziz Vefa isimli karakterin İstanbul’daki maceralarını ele alabileceği düşünülüyor. Cem Yılmaz 2019 yılında yaptığı bir açıklamada da Yahşi Batı’nın devam filmlerinin hikayesinin hazır olduğunu söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211112/cem-yilmaz-cilali-tas-devrine-gonderseniz-orada-da-guldururum-1050720431.html
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cem yılmaz, film, afiş, yeni, twitter , paylaşım
Cem Yılmaz, yeni filminin afişini paylaştı: Galata Canavarı
Komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yeni film projesinin adını ve afişini paylaştı. Yılmaz, Galata Canavarı isimli yeni filminin 2023'te vizyona gireceğini duyurdu.
Cem Yılmaz, yeni sinema projesinin ne olacağını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yılmaz, Galata Canavarı adlı filminin hem Türkçe hem de İngilizce afişini yayınladı.
Ünlü komedyen, paylaştığı ilk tweet’te, “Oldu olacak 2023’te izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!” ifadelerine yer vererek filmin İngilizce afişini yayınladı.
Bunun ardından ise Galata Canavarı isimli projenin Türkçe afişini paylaşan Yılmaz, “İstanbul’u allak bullak eden sanaatkar cinayetlerinin hikayesi” ifadelerini kullandı.
Galata Canavarı’nın, 2010 yılında vizyona giren Yahşi Batı filminin devam filmi olabileceği ve Aziz Vefa isimli karakterin İstanbul’daki maceralarını ele alabileceği düşünülüyor.
Cem Yılmaz 2019 yılında yaptığı bir açıklamada da Yahşi Batı’nın devam filmlerinin hikayesinin hazır olduğunu söylemişti.