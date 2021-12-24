https://tr.sputniknews.com/20211224/chp-istanbul-eski-il-baskan-yardimcisi-buyukdurmus-ile-esi-kazada-oldu-1052089903.html
CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü
CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü
Trabzon'da, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp düştüğü fındık bahçesinde ters dönen otomobildeki CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T17:41+0300
2021-12-24T17:41+0300
2021-12-24T17:41+0300
türkiye
istanbul
chp
trabzon
araba kazası
araba
ölüm
ilçe başkanı
vefat
fındık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052089873_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_148b47b1013417b09e9814c1540af959.jpg
Yakup Karaoğlu yönetimindeki 34 BLN 423 plakalı otomobil, bölgedeki kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak fındık bahçesine düştü.Sarp arazide takla atıp ters dönen otomobildeki sürücü Karaoğlu ile CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Büyükdurmuş çifti, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Büyükdurmuş çiftinin yılbaşı tatili için Trabzon’a geldikleri öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/otostop-yaparak-bindigi-aracin-karistigi-kazada-oldu-1051822428.html
türkiye
istanbul
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052089873_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_049cc527900b5c01a4ab89e5b80c3d51.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, chp, trabzon, araba kazası, araba, ölüm, ilçe başkanı, vefat, fındık, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü
Trabzon'da, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp düştüğü fındık bahçesinde ters dönen otomobildeki CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ile eşi Eyüp Büyükdurmuş hayatlarını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Yakup Karaoğlu yönetimindeki 34 BLN 423 plakalı otomobil, bölgedeki kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak fındık bahçesine düştü.
Sarp arazide takla atıp ters dönen otomobildeki sürücü Karaoğlu ile CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş yaralandı.
Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Büyükdurmuş çifti, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Büyükdurmuş çiftinin yılbaşı tatili için Trabzon’a geldikleri öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.