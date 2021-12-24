https://tr.sputniknews.com/20211224/chp-istanbul-eski-il-baskan-yardimcisi-buyukdurmus-ile-esi-kazada-oldu-1052089903.html

CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü

CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü

Trabzon'da, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp düştüğü fındık bahçesinde ters dönen otomobildeki CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T17:41+0300

2021-12-24T17:41+0300

2021-12-24T17:41+0300

türkiye

istanbul

chp

trabzon

araba kazası

araba

ölüm

ilçe başkanı

vefat

fındık

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Yakup Karaoğlu yönetimindeki 34 BLN 423 plakalı otomobil, bölgedeki kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak fındık bahçesine düştü.Sarp arazide takla atıp ters dönen otomobildeki sürücü Karaoğlu ile CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Büyükdurmuş çifti, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Büyükdurmuş çiftinin yılbaşı tatili için Trabzon’a geldikleri öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20211216/otostop-yaparak-bindigi-aracin-karistigi-kazada-oldu-1051822428.html

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istanbul, chp, trabzon, araba kazası, araba, ölüm, ilçe başkanı, vefat, fındık, cumhuriyet halk partisi (chp)