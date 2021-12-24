https://tr.sputniknews.com/20211224/chpli-gurer-emekli-icin-mutlaka-bir-duzenleme-gerekiyor-boyle-yasamayi-hak-etmiyorlar-1052088255.html

CHP’li Gürer: Emekli için mutlaka bir düzenleme gerekiyor, böyle yaşamayı hak etmiyorlar

CHP’li Gürer: Emekli için mutlaka bir düzenleme gerekiyor, böyle yaşamayı hak etmiyorlar

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılması teklifini anlattı. Gürer “Emekliler için bir düzenleme yapılması... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T16:54+0300

2021-12-24T16:54+0300

2021-12-24T16:54+0300

seyir hali

radyo

yoksulluk

ömer fethi gürer

asgari ücret

emekli

açlık

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052088219_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_4133acb5006e8cded7e315d12bd35289.jpg

CHP’li Gürer: Emekli için mutlaka bir düzenleme gerekiyor, böyle yaşamayı hak etmiyorlar 24.12.2021 SEYİR HALİ

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin çektiği geçim sıkıntılarını, emekli maaşını asgari ücrete sabitlemek üzere verdiği kanun teklifini ve reddedilişini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki kanun teklif sürecini “Muhalefet partisi milletvekillerinin meclise verdiği kanun teklifleri komisyonlarda görüşülüp meclise gelip orada kanunlaşmasının yolu mevcut iktidar döneminde tıkandı ve ben 400’e yakın kanun teklifi verdim. 37. maddeye göre Meclise yılda bir kere dört tanesini doğrudan indirme hakkımız var. O şekilde indiriyoruz. Onlarda genelde iktidarın ret oylarıyla kabul edilmiyor. Daha önce emeklilikte yaşı takılanlarla ilgili verdiğim kanun teklifi reddedildi. Emek ve intibak düzenlemesi ile ilgili verdiğim kanun teklifi reddedildi. Çırak ve stajyerlerin işe başladığı gün yaşı ve sigortasının başlaması için verdiğim kanun teklifi reddedildi” diye anlattı.‘Beş kişilik bir emekli ailesi yalnızca üç öğün simit ve çay ile bir ay yaşasa aldıkları para yetmiyor’Emeklilerin zor koşullarda yaşadığını söyleyen Gürer, en düşük emekli maaşının asgari ücret olarak düzenlenmesi için teklif ettiği kanunu “Emeklilerin çok zor koşullarda yaşadığını bildiğim için emeklilerin en düşük asgari ücrete endekslenmesi için bir kanun teklifi verdim. Artık emekli geçinemiyor. Geçinemediği için de büyük sıkıntı yaşıyor. Yaşamının en güzel yıllarını özel sektör ve kamuda çalışarak geçiriyor. Prim ödüyor. Emekli olunca iyi bir yaşam hak ediyorlar. Mevcut koşullarda beş kişilik bir emekli ailesi yalnızca simit ve çay alarak, üç öğün yiyerek bir ay yaşasa aldıkları para yetmiyor. Geçmişte pazara akşam dağılırken gidiyorlardı. Şimdi gidemez hale geldiler. Bütün bunları dikkate alarak emekliler için bir düzenleme yapılması gerektiğini düşündüm. Onun için de kanun teklifimizi verdim. Bununla ilgili 37. maddeye göre de meclise kanun teklifini indirdik ama iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Buna rağmen emekli için mutlaka bir düzenleme gerekiyor. Emekliler böyle yaşamayı hak etmiyorlar. Bırakın ekmek alabilmeyi ucuz ekmek kuyruğuna gidiyorlar. Ülkemizde 9 milyon civarında emeklimiz var” diye aktardı.‘Açlık sınırı altında kalan herkesin ücretini iyileştirici düzenlemeleri getirsinler, biz destekleriz’Gürer, sabit ücretli yoksulluk sınırının altında geliri olan kişilerin durumunu iyileştirecek düzenlemelere CHP olarak evet oyu kullanacaklarını “Emekli sorunu Türkiye’nin görmesi gereken bir gerçek, açlık sınırının da altında maaş alıyorlar. Emekliye verilecek para esnafı da hareketlendirir. Meclis şu anda tatile girdi. Açıldığında mutlak surette emeklinin ve açlık sınırı altında kalan sabit ücretli herkesin ücretini iyileştirici düzenlemeleri getirsinler biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunların hepsini destekleriz. Onlar gibi ret oyu vermeyiz. Halk kesiminin sorunlarının çözülmesinin ülke geleceği açısından önemine inanıyoruz” diye açıkladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, yoksulluk, ömer fethi gürer, asgari ücret, emekli, açlık, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), аудио