https://tr.sputniknews.com/20211224/cinin-nufusu-en-hizli-azalan-eyaletinde-cocuklu-ailelere-31-bin-dolara-varan-krediler-verilecek-1052099141.html

Çin'in nüfusu en hızlı azalan eyaletinde çocuklu ailelere 31 bin dolara varan krediler verilecek

Çin'in nüfusu en hızlı azalan eyaletinde çocuklu ailelere 31 bin dolara varan krediler verilecek

Çin'in Jilin eyaletinde yerel makamlar, eyalete yerleşerek burada çocuk büyütme kararı alan çiftlere 200 bin yuan'a (yaklaşık 31 bin 400 dolar) kadar maddi... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T23:24+0300

2021-12-24T23:24+0300

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jilin

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Çin'in Jilin eyaletinde yerel otoriteler, doğum oranlarındaki düşüş karşısında yeni tedbirler almaya başladı.Yerel idare tarafından yayınlanan taslak bir belgeye göre, eyalete yerleşerek burada çocuk büyütme kararı alan ailelere, 200 bin yuan'a varan krediler verilmesi planlanıyor.Bununla birlikte yetkililer, evli ve çocuklu çiftler için indirimli faiz oranlarının yanı sıra aile şirketlerine yönelik vergi muafiyetleri uygulamayı da düşünüyor.Jilin eyaleti, Çin'de en hızlı azalan nüfuslardan birine sahip.Mayıs ayında yapılan nüfus sayımına göre, 2016'da ülke genelinde uygulanan 'tek çocuk' politikasından dönülmesine rağmen Jilin'in nüfusu son 10 yılda yüzde 12'den fazla azalma kaydetti.Hızla yaşlanan nüfus, Çin hükümetini doğumları teşvik etmek için bu yıl çocuk sahibi olma sınırını 2'den 3'e yükseltmeye sevk etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210820/cinde-3-cocuk-sahibi-olmaya-izin-veren-yasa-degisikligi-kabul-edildi-1048182676.html

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çin, çocuk, nüfus, kredi, jilin