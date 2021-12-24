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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomist ve akademisyenlerle toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomist ve akademisyenlerle toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirecek. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T14:04+0300
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ekonomist
ekonomi
recep tayyip erdoğan
akademisyen
toplantı
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Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sat 14.00 sıralarında basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211221/erdoganin-danismani-ertem-reutersa-konustu-turk-ekonomisi-icin-onemli-bir-paradigma-degisikligi-1051975803.html
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ekonomist, recep tayyip erdoğan, akademisyen, toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomist ve akademisyenlerle toplantı

14:04 24.12.2021 (güncellendi: 14:12 24.12.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirecek.
Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sat 14.00 sıralarında basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapması bekleniyor.
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