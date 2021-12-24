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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211224/cumhurbaskani-erdogandan-ekonomist-ve-akademisyenlerle-toplanti-1052080852.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomist ve akademisyenlerle toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomist ve akademisyenlerle toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirecek. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T14:04+0300
2021-12-24T14:04+0300
2021-12-24T14:12+0300
ekonomist
ekonomi
recep tayyip erdoğan
akademisyen
toplantı
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Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sat 14.00 sıralarında basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211221/erdoganin-danismani-ertem-reutersa-konustu-turk-ekonomisi-icin-onemli-bir-paradigma-degisikligi-1051975803.html
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ekonomist, recep tayyip erdoğan, akademisyen, toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomist ve akademisyenlerle toplantı 14:04 24.12.2021 (güncellendi: 14:12 24.12.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirecek.
Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sat 14.00 sıralarında
basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapması bekleniyor.