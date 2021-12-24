Tutuklu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor" ifadeleri kullanıldı. Demirtaş ayrıca, "Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün. Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız" dedi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım" açıklamasında bulundu.
Tutuklu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor" ifadeleri kullanıldı.
1- Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım.
Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor.