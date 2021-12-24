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Demirtaş: Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
Demirtaş: Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım" açıklamasında bulundu. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T12:30+0300
2021-12-24T12:28+0300
politika
selahattin demirtaş
seçim
erken seçim
genel seçim
seçim barajı
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Tutuklu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor" ifadeleri kullanıldı. Demirtaş ayrıca, "Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün. Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız" dedi.
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selahattin demirtaş, seçim, erken seçim, genel seçim, seçim barajı

Demirtaş: Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım

12:30 24.12.2021
© REUTERS / Ümit BektaşHDP, Selahattin Demirtaş
HDP, Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım" açıklamasında bulundu.
Tutuklu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor" ifadeleri kullanıldı.
Demirtaş ayrıca, "Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün. Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız" dedi.
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