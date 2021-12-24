https://tr.sputniknews.com/20211224/demirtas-ben-muhalefetin-ortak-adayi-olsam-cezaevinden-bile-secim-kazanirim-1052077746.html

Demirtaş: Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım

Demirtaş: Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım" açıklamasında bulundu. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T12:30+0300

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politika

selahattin demirtaş

seçim

erken seçim

genel seçim

seçim barajı

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Tutuklu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor" ifadeleri kullanıldı. Demirtaş ayrıca, "Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün. Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız" dedi.

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selahattin demirtaş, seçim, erken seçim, genel seçim, seçim barajı