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Dereye yatağına kötü koku yayan atık madde döküldü, inceleme başlatıldı
Dereye yatağına kötü koku yayan atık madde döküldü, inceleme başlatıldı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dere yatağına dökülen gri renkteki kötü koku yayan atık madde, ekipleri harekete geçirdi. Atık maddeden alınan numune, incelenmek... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T14:59+0300
2021-12-24T14:59+0300
türkiye
çevre
kocaeli
körfez
atık
dere yatağı
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Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi’nde dere yatağından kötü koku geldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yayılan kötü kokunun, dere yatağına dökülen gri renkteki atık maddeden geldiğini belirledi. Bunun üzerine Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne haber verildi. Olay yerine gelen görevliler, içerik ve tehlikeli atık analizi yapmak üzere numune aldı. Alınan numune incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderildi. Atık maddenin bir kimyasal madde olup olmadığı, çevreye ya da insanlara bir zararı olup olmadığı yapılan incelemeden sonra belirlenecek.Belediye ekipleri, atık yığını kontrollü bir şekilde toplayarak imha etmek üzere bertaraf tesisine götürdü.
https://tr.sputniknews.com/20211213/ayvalikta-madenden-dereye-atik-karistigi-iddiasi-1051727439.html
türkiye
kocaeli
körfez
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çevre, kocaeli, körfez, atık, dere yatağı

Dereye yatağına kötü koku yayan atık madde döküldü, inceleme başlatıldı

14:59 24.12.2021
© DHADereye yatağına kötü koku yayan atık madde döküldü, inceleme başlatıldı
Dereye yatağına kötü koku yayan atık madde döküldü, inceleme başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© DHA
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dere yatağına dökülen gri renkteki kötü koku yayan atık madde, ekipleri harekete geçirdi. Atık maddeden alınan numune, incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderildi.
Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi’nde dere yatağından kötü koku geldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yayılan kötü kokunun, dere yatağına dökülen gri renkteki atık maddeden geldiğini belirledi.
Bunun üzerine Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne haber verildi. Olay yerine gelen görevliler, içerik ve tehlikeli atık analizi yapmak üzere numune aldı.
Alınan numune incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderildi. Atık maddenin bir kimyasal madde olup olmadığı, çevreye ya da insanlara bir zararı olup olmadığı yapılan incelemeden sonra belirlenecek.
Belediye ekipleri, atık yığını kontrollü bir şekilde toplayarak imha etmek üzere bertaraf tesisine götürdü.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Karaayıt kırsal mahallesinde bulunan demir zenginleştirme tesisinin atık deposu patladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
YAŞAM
Ayvalık’ta demir tesisinin atık deposu patladı: 'Zehirli atıklar Madra Barajı'na ulaşıyor'
13 Aralık, 18:31
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