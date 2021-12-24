Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211224/disisleri-bakan-yardimcisi-kaymakci-turkiyenin-ab-disinda-kalma-secenegi-yok-1052094903.html
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB dışında kalma seçeneği yok
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB dışında kalma seçeneği yok
Trabzon'da bir konferansa katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, “Türkiye’nin Avrupalı olup da AB dışında kalma seçeneği yok. Bu bizim için bir kara... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T20:22+0300
2021-12-24T20:27+0300
türkiye
avrupa
nato
ab
faruk kaymakcı
dışişleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052094818_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_6a4f7dc725eb9aed5c2869c760df6899.jpg
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO), “Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türk Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK) Rolü” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.Türkiye’nin Avrupalı olup Avrupa Birliği’nin dışında kalma gibi bir seçeneğinin bulunmadığını belirten Faruk Kaymakcı şunları söyledi:'Türkiye’nin AB üyeliğinin Avrupa’ya katkısı son derece vazgeçilmez ve önemli'“Biz üyeliğimizin aynı zamanda Avrupa Birliği için de çok yararlı olacağına inanıyoruz” diyen Kaymakcı, “Eğer gerçekten bir değerler Avrupası oluşturulacak ise, eğer gerçekten dünyada Avrupa kıtası yükselen Çin’e, yükselen Hindistan’a, Brezilya’ya, ABD’ye ve Rusya ile dünyaya belli bir düzen getirme, kural temelli bir düzen yaratmak isteniyor ise burada Türkiye’nin AB üyeliğinin Avrupa’ya katkısı son derece vazgeçilmez ve önemli” ifadelerini kullandı.'Şu anda üyelik müzakerelerimiz siyasi gerekçelerle biraz engelleniyor'Katılım müzakerelerinde 16 faslı açıp bir faslı kapattıklarını söyleyen Kaymakcı, şöyle devam etti:‘Umarız AB’deki ortaklarımız NATO müttefiklerimizle kışkırtıcı adımlara prim vermez'2020 yılının oldukça gergin geçtiğini belirten Faruk Kaymakcı, “Yaptırımların, tehditlerin konuşulduğu bir yıldı. Şu anda umarız Avrupa Birliği’nde de sağduyu hakim olur. Umarız komşularımız Yunanistan ve Rumlar bizi kışkırtmaya devam etmezler. Umarız Avrupa Birliği’ndeki diğer ortaklarımız NATO müttefiklerimizle bu tek yanlı kışkırtıcı adımlara prim vermez” dedi.'Türkiye’nin üyeliğini hiç kimse durduramaz'Kaymakcı, “AB’nin Türkiye’nin kriterleri yerine getirmesi durumunda yeni bir güncelleme ile işi yokuşa sürüp süremeyeceğine” ilişkin bir soruya ise, “Avrupa Birliği’nin temel felsefesi, ‘nitelikleri ve standartları yüksek bir yere doğru koş.’ Güncelleme onun için gerekli. Avrupa Birliği kaç tane antlaşma değiştirdi. Güncelleme yaptı ama bu güncellemeyi herhangi bir üyeye zorluk olsun veya sıkıntı yaratsın diye değil, daha iyi yönetişim olsun ve Avrupa Birliği ülkelerine daha iyi hizmet sunsun diye yaptı” yanıtını verdi.“1999-2009 döneminde bu hükümet kriterleri çok iyi bir şekilde yerine getirdi ve üyelik müzakereleri başladı” diyen Kaymakcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:“2016 sonrası, özellikle darbe girişimi sonrası izlemek zorunda kaldığımız güvenlik odaklı politikalar nedeniyle ve son dönemde de Kıbrıs, Yunanistan bağlamında yaşanan gerginliklerden dolayı Avrupa Birliği de biraz genişleme yorgunluğundan dolayı Türkiye’ye çok fazla kucak açmadı. Böyle bir ortamda siyasi anlayışın da çok süper reformlar yapacağı bir ortam yok. Bu reformları yapmak o kadar kolay da değil. Yani biz Lüksemburg veya Hollanda olsaydık birçok şeyi çok daha farklı yapabilirdik. Türkiye’nin kendi zorlukları, kendi avantajları, kendi güçlü olduğu noktaları var. Ama şundan emin olabilirsiniz; Kopenhag siyasi kriterlerini en iyi noktaya getirmiş, 35 fasıldaki kriterleri açmış ve kapatmış bir Türkiye’nin üyeliğini hiç kimse durduramaz. Bunu Türkiye’de hükümet de muhalefette istiyor.”
https://tr.sputniknews.com/20210812/disisleri-bakan-yardimcisi-kaymakcidan-avusturyali-bakana-siginmacilar-konusunda-tepki-1047966496.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052094818_250:0:1751:1126_1920x0_80_0_0_da4389bad1df3f4c2c9c8b11b095b03c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, nato, ab, faruk kaymakcı, dışişleri

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB dışında kalma seçeneği yok

20:22 24.12.2021 (güncellendi: 20:27 24.12.2021)
© İHAFaruk Kaymakcı
Faruk Kaymakcı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© İHA
Abone ol
Trabzon'da bir konferansa katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, “Türkiye’nin Avrupalı olup da AB dışında kalma seçeneği yok. Bu bizim için bir kara sevda değil. Bu bir çıkar ilişkisi” dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO), “Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türk Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK) Rolü” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.
Türkiye’nin Avrupalı olup Avrupa Birliği’nin dışında kalma gibi bir seçeneğinin bulunmadığını belirten Faruk Kaymakcı şunları söyledi:
“Biz Avrupa Birliği ile gerçekten samimi, güvene dayanan, ortak çıkarları gözeten bir ilişki istiyoruz. Bu ilişkiyi de tam üyelik dışında yapmamız mümkün değil. Bugün Avrupa Birliği, Avrupa kıtasında genel karar alıcı, genel yönlendirici konumuna geldi. Dolayısıyla Türkiye’nin kendi çıkarlarını ve egemenliğini en iyi şekilde savunabilmesi için bu karar alma mekanizmasının içinde olması gerekiyor. Bunun başka bir seçeneği yok. Türkiye’nin Avrupalı olup da Avrupa Birliği dışında kalma seçeneği yok. Bu bizim için bir kara sevda değil. Bu bir çıkar ilişkisi.”

'Türkiye’nin AB üyeliğinin Avrupa’ya katkısı son derece vazgeçilmez ve önemli'

“Biz üyeliğimizin aynı zamanda Avrupa Birliği için de çok yararlı olacağına inanıyoruz” diyen Kaymakcı, “Eğer gerçekten bir değerler Avrupası oluşturulacak ise, eğer gerçekten dünyada Avrupa kıtası yükselen Çin’e, yükselen Hindistan’a, Brezilya’ya, ABD’ye ve Rusya ile dünyaya belli bir düzen getirme, kural temelli bir düzen yaratmak isteniyor ise burada Türkiye’nin AB üyeliğinin Avrupa’ya katkısı son derece vazgeçilmez ve önemli” ifadelerini kullandı.

'Şu anda üyelik müzakerelerimiz siyasi gerekçelerle biraz engelleniyor'

Katılım müzakerelerinde 16 faslı açıp bir faslı kapattıklarını söyleyen Kaymakcı, şöyle devam etti:
“Şu anda üyelik müzakerelerimiz siyasi gerekçelerle biraz engelleniyor. Burada 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sonrası Türkiye’nin uygulamak zorunda kaldığı güvenlik odaklı politikalar bizim biraz elimizi bağladı. Darbe sonrası olağanüstü önlemler aldık. Bu da tabi Avrupa Birliği tarafından ‘Türkiye AB’den uzaklaşıyor mu?’ diye bir sorgulamaya neden oldu. Bu soğukluk henüz tam olarak aşılabilmiş değil. Son bir buçuk yılda bazı gelişmeler oldu. Türkiye AB ilişkilerinde belli bir normalleşmeye doğru gidiyoruz. Umarız 2022 yılından itibaren yine müzakere sürecinin yeniden canlandığı, diyaloğun arttığı bir dönem olabilir. Sonuçta bizim hedefimiz katılım müzakereleri ilerletmek ve tam üye olmak. Burada Türkiye kararlı. Belki istediğimiz hızla reformlar olmuyor, belki şu anda AB tarafında bir soğukluk var. Ama bu bizim hedefimizi değiştirmiyor.”

‘Umarız AB’deki ortaklarımız NATO müttefiklerimizle kışkırtıcı adımlara prim vermez'

2020 yılının oldukça gergin geçtiğini belirten Faruk Kaymakcı, “Yaptırımların, tehditlerin konuşulduğu bir yıldı. Şu anda umarız Avrupa Birliği’nde de sağduyu hakim olur. Umarız komşularımız Yunanistan ve Rumlar bizi kışkırtmaya devam etmezler. Umarız Avrupa Birliği’ndeki diğer ortaklarımız NATO müttefiklerimizle bu tek yanlı kışkırtıcı adımlara prim vermez” dedi.

'Türkiye’nin üyeliğini hiç kimse durduramaz'

Kaymakcı, “AB’nin Türkiye’nin kriterleri yerine getirmesi durumunda yeni bir güncelleme ile işi yokuşa sürüp süremeyeceğine” ilişkin bir soruya ise, “Avrupa Birliği’nin temel felsefesi, ‘nitelikleri ve standartları yüksek bir yere doğru koş.’ Güncelleme onun için gerekli. Avrupa Birliği kaç tane antlaşma değiştirdi. Güncelleme yaptı ama bu güncellemeyi herhangi bir üyeye zorluk olsun veya sıkıntı yaratsın diye değil, daha iyi yönetişim olsun ve Avrupa Birliği ülkelerine daha iyi hizmet sunsun diye yaptı” yanıtını verdi.
“1999-2009 döneminde bu hükümet kriterleri çok iyi bir şekilde yerine getirdi ve üyelik müzakereleri başladı” diyen Kaymakcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“2016 sonrası, özellikle darbe girişimi sonrası izlemek zorunda kaldığımız güvenlik odaklı politikalar nedeniyle ve son dönemde de Kıbrıs, Yunanistan bağlamında yaşanan gerginliklerden dolayı Avrupa Birliği de biraz genişleme yorgunluğundan dolayı Türkiye’ye çok fazla kucak açmadı. Böyle bir ortamda siyasi anlayışın da çok süper reformlar yapacağı bir ortam yok. Bu reformları yapmak o kadar kolay da değil. Yani biz Lüksemburg veya Hollanda olsaydık birçok şeyi çok daha farklı yapabilirdik. Türkiye’nin kendi zorlukları, kendi avantajları, kendi güçlü olduğu noktaları var. Ama şundan emin olabilirsiniz; Kopenhag siyasi kriterlerini en iyi noktaya getirmiş, 35 fasıldaki kriterleri açmış ve kapatmış bir Türkiye’nin üyeliğini hiç kimse durduramaz. Bunu Türkiye’de hükümet de muhalefette istiyor.”
Faruk Kaymakcı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
TÜRKİYE
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan Avusturyalı Bakan'a sığınmacılar konusunda tepki
12 Ağustos, 13:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:22Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB dışında kalma seçeneği yok
20:21Noel Baba hediyelerini dağıtmak için yola çıktı, ilk durak Rusya oldu
20:20AB, Libya'da ertelenen seçimler için yeni plan oluşturulması çağrısı yaptı
19:59Bursa merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu: 9 tutuklama
19:56Putin: Kuzey Akım-2’nin çalışmasına izin vermeyenler aptalca hareket ediyor
19:55Sakarya'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi öldü
19:44BM'nden 'Rusya' açıklaması: ABD, akredite diplomatların çalışmasını engellemeye son vermeli
19:37Yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için kayalığa tırmanan genç, değiştirdikten sonra geri inemedi
19:35Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi, 133 kişi yaşamını yitirdi
19:33Bartın'da kar yolları kapattı: Mahsur kalan hastaya 3 saatte ulaşıldı
19:27Babacan: Döviz rezervlerini gizlice sattılar, başarısızlıkta resmen triple-double yaptılar
19:21AK Partili Özkan: Düşük faiz ve istikrarlı kur politikasıyla refahı artırmaya devam edeceğiz
19:17Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
19:08Huawei, ilk elektrikli otomobilini üretti
19:07Tayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi
19:06İzmir'de evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
18:55Meksika’da belediye işçileri sokaklara çöp dökerek ateşe verdi
18:47Fas, hava ve kara sınırlarını 31 Ocak’a kadar kapattı
18:46Zaharova’dan 'Dudayev Parkı' tepkisi: Mesajlarımızın Ankara tarafından ciddiye alınacağını umuyoruz
18:39Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir