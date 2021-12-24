https://tr.sputniknews.com/20211224/dolarda-dalgalanma-suruyor-1052073267.html

Dolarda dalgalanma sürüyor

Dolarda dalgalanma sürüyor

Dün akşam saatlerinde 10.78'e kadar gerileyen dolar kuru bu sabaha yüzde 3.25 yükselişle 11.57 seviyesinden başladı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T09:58+0300

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Dolarda yaşanan sert dalgalanma sürüyor. Kur bugüne yüzde 3.25 yükselişle 11.57 TL'den başladı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün katıldığı bir TV programında kurlardaki dalgalanma ile ilgili olarak "Finansal istikrarı üç günde, Cumhurbaşkanımızın manifestosuyla sağladık. Düne kadar yüksek faiz kesin çözümüdür diyenlere de tokat gibi bir cevap oldu. Pazartesi akşamına kadar olan bir köpüktü, köpük gidiyor. Optimal noktaya kendisi ulaşacak" ifadelerini kullandı.Bakan Nebati, sisteme girişin 10 milyar TL'ye ulaştığını da belirtti.Euro bugüne yüzde 4.70 yükselişle 13.1489 TL'den başladı.

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