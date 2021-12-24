https://tr.sputniknews.com/20211224/donetsk-lideri-pusilin-ukraynanin-elinde-kimyasal-silah-var-kullanmayacaginin-garantisi-yok-1052067401.html
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna'nın elinde kimyasal silah var, kullanmayacağının garantisi yok
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna'nın elinde kimyasal silah var, kullanmayacağının garantisi yok
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin, Ukrayna’nın artık kimyasal silaha sahip olduğunu, kullanmayacağının ise 'hiçbir garantisinin olmadığını' ifade etti. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T00:05+0300
2021-12-24T00:05+0300
2021-12-24T00:05+0300
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donbass
ukrayna
denis puşilin
donetsk halk cumhuriyeti
kimyasal silah
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Kiev yönetiminin artık kimyasal silaha sahip olduğunu ve bu silahı kullanmayacağının hiçbir garantisinin olmadığını söyledi.Rossiya 24 kanalına demeç veren Puşilin, "Ukrayna topraklarında artık kimyasal silah var. Kullanılıp kullanılmayacağını zaman gösterecek. Medyanın bu konuya ışık tutması, bizim yaptıklarımız dahil bu konuyla ilgili yapılan çağrıların etkili olacağını ve Ukrayna’nın bu çok ciddi ve yasa dışı adımı atmayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın Donbass'a karşı kimyasal silah kullanmayacağına dair kimsenin garanti veremeyeceğini kaydeden Puşilin, "Maalesef Ukrayna, çok fazla mantık dışı adımlar atıyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211222/donetsk--abd-ukraynaya-felce-neden-olan-kimyasal-madde-tedarik-ediyor-1052028041.html
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donbass, ukrayna, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, kimyasal silah
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna'nın elinde kimyasal silah var, kullanmayacağının garantisi yok
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin, Ukrayna’nın artık kimyasal silaha sahip olduğunu, kullanmayacağının ise 'hiçbir garantisinin olmadığını' ifade etti.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Kiev yönetiminin artık kimyasal silaha sahip olduğunu ve bu silahı kullanmayacağının hiçbir garantisinin olmadığını söyledi.
Rossiya 24 kanalına demeç veren Puşilin, "Ukrayna topraklarında artık kimyasal silah var. Kullanılıp kullanılmayacağını zaman gösterecek. Medyanın bu konuya ışık tutması, bizim yaptıklarımız dahil bu konuyla ilgili yapılan çağrıların etkili olacağını ve Ukrayna’nın bu çok ciddi ve yasa dışı adımı atmayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın Donbass'a karşı kimyasal silah kullanmayacağına dair kimsenin garanti veremeyeceğini kaydeden Puşilin, "Maalesef Ukrayna, çok fazla mantık dışı adımlar atıyor" dedi.