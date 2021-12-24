https://tr.sputniknews.com/20211224/donetsk-lideri-pusilin-ukraynanin-elinde-kimyasal-silah-var-kullanmayacaginin-garantisi-yok-1052067401.html

Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna'nın elinde kimyasal silah var, kullanmayacağının garantisi yok

Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna'nın elinde kimyasal silah var, kullanmayacağının garantisi yok

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin, Ukrayna’nın artık kimyasal silaha sahip olduğunu, kullanmayacağının ise 'hiçbir garantisinin olmadığını' ifade etti. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T00:05+0300

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dünya

donbass

ukrayna

denis puşilin

donetsk halk cumhuriyeti

kimyasal silah

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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Kiev yönetiminin artık kimyasal silaha sahip olduğunu ve bu silahı kullanmayacağının hiçbir garantisinin olmadığını söyledi.Rossiya 24 kanalına demeç veren Puşilin, "Ukrayna topraklarında artık kimyasal silah var. Kullanılıp kullanılmayacağını zaman gösterecek. Medyanın bu konuya ışık tutması, bizim yaptıklarımız dahil bu konuyla ilgili yapılan çağrıların etkili olacağını ve Ukrayna’nın bu çok ciddi ve yasa dışı adımı atmayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın Donbass'a karşı kimyasal silah kullanmayacağına dair kimsenin garanti veremeyeceğini kaydeden Puşilin, "Maalesef Ukrayna, çok fazla mantık dışı adımlar atıyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211222/donetsk--abd-ukraynaya-felce-neden-olan-kimyasal-madde-tedarik-ediyor-1052028041.html

donbass

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

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donbass, ukrayna, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, kimyasal silah