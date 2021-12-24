Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211224/dunyanin-en-zengin-futbolcusu-faiq-bolkiahin-yeni-takimi-belli-oldu-1052086846.html
Dünyanın en zengin futbolcusunun yeni takımı belli oldu
Dünyanın en zengin futbolcusunun yeni takımı belli oldu
Sahip olduğu servet nedeniyle dünyanın en zengin futbolcusu olarak bilinen 23 yaşındaki Faiq Bolkiah'ın yeni takımı, Tayland Ligi takımlarından Chonburi FC... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T16:17+0300
2021-12-24T16:18+0300
spor
ingiltere
portekiz
tayland
futbol
prens
zengin
futbolcu
servet
borneo adası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052086786_0:28:601:366_1920x0_80_0_0_6d694cc746dd778c99bd463c7367f32b.png
Faiq Bolkiah, dünyanın en zengin futbolcusu olarak biliniyor. 23 yaşındaki futbolcu uzun yıllardır üst düzey kulüplerin kadrosunda yer alıyordu ancak bu hamlelerin tamamı fiyaskoyla sonuçlandı.Faiq Bolkiah, 19 milyar dolarlık servetiyle bilinen Brunei sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni. ABD vatandaşlığı da bulunan Faiq Bolkiah'ın hedefi futbolcu olmaktı ve genç yaşlarda soluğu İngiltere'de aldı. 2009'da Southampton altyapısında kariyerine başlarken 2013'te Chelsea'nin yolunu tuttu.İngiltere'yi gençlik döneminde karış karış gezen Bolkiah'ın Chelsea'den sonraki durağı Leicester City oldu ve oyuncu İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak beklenen seviye gelemedi ve oradaki kariyeri de 2020 yazında sona erdi.İngiltere'de aradığını bulamayan oyuncu soluğu bu kez Portekiz'de aldı. Maritimo ile sözleşme imzalasa da burada da umduğunu bulamadı. Bir kez Maritimo II forması giyen oyuncu A takımda hiç şans bulamadı. Maritimo, Aralık ayının ortasında Faiq Bolkiah'ın sözleşmesini feshetti.İngiltere'de ve Portekiz'de futboluyla kendini kabul ettiremeyen Faiq Bolkiah 23 yaşına geldi. Ancak Brunei sultanının yeğeni, futbolcu olma konusunda ısrarını sürdürüyor. Tayland Ligi takımlarından Chonburi FC, Bolkiah'ın yeni adresi olurken kulüp transferi resmi internet sitesinden 'Dünyanın en zengin futbolcusu' olarak duyurdu.Faiq Bolkiah amcasının sultan, babasının ise prens olduğu Brunei'de milli takım için de forma giyiyor. Bolkiah şu ana kadar Brunei Milli Takım formasını 6 kez sırtına geçirdi ancak henüz hiç gol atamadı.Faiq Bolkiah kraliyet ailesinin sahip olduğu servetin varislerinden biri. Babası Prens Jefri ve amcası Sultan Hassanal Bolkiah otomobil tutkunluğuyla biliniyor. Sultanın yaklaşık 2.500 otomobili barındıran eşsiz bir koleksiyonu bulunuyordu. Daha sonra kraliyet ailesine verdiği maddi zarar nedeniyle koleksiyon dağıtıldı.Brunei, Güneydoğu Asya'da bulunan Borneo adasında bir ülke. Yaklaşık 437 bin nüfusa sahip ülkenin başkenti Bandar Seri Begevan. Ülkenin başlıca gelir kaynakları ise petrol ve doğalgaz. Brunei, Katar'ın ardından dünyanın en zengin ikinci ülkesi olarak biliniyor.
ingiltere
portekiz
tayland
borneo adası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052086786_38:0:563:394_1920x0_80_0_0_3500e295257eed1d3d564f01f4d6edab.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, portekiz, tayland, futbol, prens, zengin, futbolcu, servet, borneo adası, faiq bolkiah

Dünyanın en zengin futbolcusunun yeni takımı belli oldu

16:17 24.12.2021 (güncellendi: 16:18 24.12.2021)
© REUTERSFaiq Bolkiah
Faiq Bolkiah - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© REUTERS
Abone ol
Sahip olduğu servet nedeniyle dünyanın en zengin futbolcusu olarak bilinen 23 yaşındaki Faiq Bolkiah'ın yeni takımı, Tayland Ligi takımlarından Chonburi FC. Brunei sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan futbolcu, daha önce; Southampton, Chelsea, Leicester City, Maritimo gibi kulüplerde şansını denese de başarılı olamadı.
Faiq Bolkiah, dünyanın en zengin futbolcusu olarak biliniyor. 23 yaşındaki futbolcu uzun yıllardır üst düzey kulüplerin kadrosunda yer alıyordu ancak bu hamlelerin tamamı fiyaskoyla sonuçlandı.

Faiq Bolkiah, 19 milyar dolarlık servetiyle bilinen Brunei sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni. ABD vatandaşlığı da bulunan Faiq Bolkiah'ın hedefi futbolcu olmaktı ve genç yaşlarda soluğu İngiltere'de aldı. 2009'da Southampton altyapısında kariyerine başlarken 2013'te Chelsea'nin yolunu tuttu.

İngiltere'yi gençlik döneminde karış karış gezen Bolkiah'ın Chelsea'den sonraki durağı Leicester City oldu ve oyuncu İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak beklenen seviye gelemedi ve oradaki kariyeri de 2020 yazında sona erdi.

İngiltere'de aradığını bulamayan oyuncu soluğu bu kez Portekiz'de aldı. Maritimo ile sözleşme imzalasa da burada da umduğunu bulamadı. Bir kez Maritimo II forması giyen oyuncu A takımda hiç şans bulamadı. Maritimo, Aralık ayının ortasında Faiq Bolkiah'ın sözleşmesini feshetti.

İngiltere'de ve Portekiz'de futboluyla kendini kabul ettiremeyen Faiq Bolkiah 23 yaşına geldi. Ancak Brunei sultanının yeğeni, futbolcu olma konusunda ısrarını sürdürüyor. Tayland Ligi takımlarından Chonburi FC, Bolkiah'ın yeni adresi olurken kulüp transferi resmi internet sitesinden 'Dünyanın en zengin futbolcusu' olarak duyurdu.

Faiq Bolkiah amcasının sultan, babasının ise prens olduğu Brunei'de milli takım için de forma giyiyor. Bolkiah şu ana kadar Brunei Milli Takım formasını 6 kez sırtına geçirdi ancak henüz hiç gol atamadı.

Faiq Bolkiah kraliyet ailesinin sahip olduğu servetin varislerinden biri. Babası Prens Jefri ve amcası Sultan Hassanal Bolkiah otomobil tutkunluğuyla biliniyor. Sultanın yaklaşık 2.500 otomobili barındıran eşsiz bir koleksiyonu bulunuyordu. Daha sonra kraliyet ailesine verdiği maddi zarar nedeniyle koleksiyon dağıtıldı.

Brunei, Güneydoğu Asya'da bulunan Borneo adasında bir ülke. Yaklaşık 437 bin nüfusa sahip ülkenin başkenti Bandar Seri Begevan. Ülkenin başlıca gelir kaynakları ise petrol ve doğalgaz. Brunei, Katar'ın ardından dünyanın en zengin ikinci ülkesi olarak biliniyor.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:25Buffon: Ronaldo varken takım değildik
17:19TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can: Gemileri bağladım
17:18Rusya'dan, yasaklı içerikleri silmeyen Google’a rekor para cezası
17:15Sayaçların 2022 yılı tamir ve ayar ücretleri belirlendi
17:06James Webb için geri sayım başladı: NASA en güçlü teleskobunu yarın fırlatacak
16:54CHP’li Gürer: Emekli için mutlaka bir düzenleme gerekiyor, böyle yaşamayı hak etmiyorlar
16:51Çiftçilere destek ödemesi başladı
16:49Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştü
16:40Noel tatiline Omicron gölgesi: Dünya çapında bir günde 2 binden fazla uçuş iptal edildi
16:37İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor
16:36Fotoğraf çekerken Doğu Ekspresi'nden düştü
16:22Brexit hediyesi: Britanyalılar izin alıp para ödeyerek girecekleri AB'de en fazla 90 gün kalabilecek
16:21Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında karar: 3 yaşındaki çocuğun velayeti anneye verildi
16:19Koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
16:17Dünyanın en zengin futbolcusunun yeni takımı belli oldu
16:13İngiltere'de istatistikler: Londra'da her 10 kişiden biri koronavirüs taşıyor
16:09İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi
15:52Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, 18 yıl sonra 'delirten hastalık' teşhisi konuldu
15:51Meclis’te yeni bilgisayara tepki gösteren Özdağ’a yanıt: 'Talep ettiniz'
15:49Putin: Aliyev'in siyasi bilgeliği, Dağlık Karabağ'da barışın tesisinde önemli rol oynadı