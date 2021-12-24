https://tr.sputniknews.com/20211224/duygu-delenin-olumune-iliskin-adli-tiptan-detayli-rapor-gelmedi-durusma-ertelendi-1052079023.html

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan detaylı rapor gelmedi, duruşma ertelendi

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan detaylı rapor gelmedi, duruşma ertelendi

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin yargılanan Mehmet Kaplan'ın duruşması, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan detaylı rapor gelmediği için... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T13:03+0300

2021-12-24T13:03+0300

2021-12-24T13:03+0300

türkiye

adli tıp kurumu

kadın cinayeti

mehmet kaplan

duygu delen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0f/1042659113_0:2:1201:677_1920x0_80_0_0_0fd692a8e8a6b810da2eddd72648a129.jpg

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan Mehmet Kaplan'ın (21) yargılanmasına devam edildi.DHA'nın haberine göre davanın 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 7'inci duruşmasına; sanık Mehmet Kaplan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı, taraf avukatları ile Duygu Delen'in babası Bülent ile annesi Şenel Delen salonda hazır bulundu.Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan istenen detaylı raporun gelmediğini ifade etti. Balcı, dosyada bilirkişilere ait farklı görüşler olduğunu ve çelişkilerin devam ettiğini belirtti. 'Geriye tek bir ihtimal kaldı o da cinayet'Duygu’nun düşme esnasında bilincinin kapalı olduğunu söyleyen Balcı, "Dosya gelmedi. Dosyada 5 ayrı bilirkişi görüşü vardı. Biz sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyoruz. Rapordaki beyanlarda çelişkiler vardı. Dosyalar birbirinden farklı. Bilincinin tamamen kapalı olduğunu hem görüntülerde hem otopsi bulgularında görüyoruz. Duygu Delen yüksekten düşerken bilinci kapalıydı. Sanık, 'Ben Duygu Delen’in intihar etmediğinden eminim' diyor. Geriye iki olasılık kaldı. Kaza ya da cinayet. Dosyada bilirkişi raporunda kaza olmayacağı net bir şekilde belirtildi. Geriye tek bir ihtimal kaldı. O da cinayet. Sanığın tahliyesine karar verilmesi bizleri tarafsızlık konusunda kuşkuya düşürür" dedi.Sanık avukatından tahliye talebiTutuklu Mehmet Kaplan’ın avukatı Enes Akbulut ise bu zamana kadar gelen raporların Mehmet Kaplan’ın ifadeleriyle örtüştüğünü belirterek tahliye talep etti.Duygu Delen’in annesi Şenel Delen, 1 yılı aşkın süredir ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Benim 1 yılı aşkın süredir neler çektiğimi kim nerden bilecek? Her kapı çaldığında çocuğum mu geldi diye bakıyorum. Beni mahvettiniz, çocuğum odasında mı diye bakmaktan öldüm bittim” diye konuştu.Mahkeme heyeti, Adli Tıp Genel Kurulu’ndan istenen raporun beklenmesine ve sanık Kaplan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Şubat 2022 tarihine erteledi.Ne olmuştu?Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşen Duygu Delen (17) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan, gözaltına alınarak, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hakkında, “ağırlaştırılmış müebbet” ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Kaplan’ın yargılanması devam ederken 6’ncı duruşmada sanık Kaplan, ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Antep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara yaptığı itiraz sonucu Kaplan, yeniden tutuklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210623/duygu-delen-davasi-tahliye-edilen-mehmet-kaplan-tekrar-gozaltinda-1044798300.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adli tıp kurumu, kadın cinayeti, mehmet kaplan, duygu delen