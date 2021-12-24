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Ekvador'da Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi
Ekvador'da Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, son zamanlarda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ülke genelinde aşı zorunlu hale getirildi. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T01:07+0300
2021-12-24T01:07+0300
koronavirüs
ekvador
sağlık bakanlığı
aşı
zorunlu aşı
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Ekvador Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, salgının ülkede yeniden etkisini gösterdiğine vurgu yapılarak, "Ekvador'da Kovid-19'a karşı zorunlu aşı kararı alındı. Bu karar, mevcut epidemiyolojik durum, enfekte sayısındaki artış ve omicron gibi endişe verici varyantların dolaşımı nedeniyle alındı." ifadesine yer verildi.Sağlık hizmetlerinde yaşanılabilecek muhtemel bir krizin önüne geçilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca salgının bulaşma hızını gösteren uluslararası eğilim ve hastaneye yatış talebinin yüksek olması nedeniyle bu karara varıldı." denildi.Ülkede ilk kez omicron varyantı tespit edilmiştiSağlık Bakanı Ximena Garzon, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada ülkede ilk kez Kovid-19'un omicron varyantına rastlandığını bildirmişti.Ekvador'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 bin 624 kişi hayatını kaybetti, 538 bin 218 kişi ise virüse yakalandı.
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ekvador, sağlık bakanlığı, aşı, zorunlu aşı

Ekvador'da Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi

01:07 24.12.2021
© REUTERS / SERGIO PEREZKoronavirüs aşısı - aşı
Koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / SERGIO PEREZ
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, son zamanlarda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ülke genelinde aşı zorunlu hale getirildi.
Ekvador Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, salgının ülkede yeniden etkisini gösterdiğine vurgu yapılarak, "Ekvador'da Kovid-19'a karşı zorunlu aşı kararı alındı. Bu karar, mevcut epidemiyolojik durum, enfekte sayısındaki artış ve omicron gibi endişe verici varyantların dolaşımı nedeniyle alındı." ifadesine yer verildi.
Sağlık hizmetlerinde yaşanılabilecek muhtemel bir krizin önüne geçilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca salgının bulaşma hızını gösteren uluslararası eğilim ve hastaneye yatış talebinin yüksek olması nedeniyle bu karara varıldı." denildi.

Ülkede ilk kez omicron varyantı tespit edilmişti

Sağlık Bakanı Ximena Garzon, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada ülkede ilk kez Kovid-19'un omicron varyantına rastlandığını bildirmişti.
Ekvador'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 bin 624 kişi hayatını kaybetti, 538 bin 218 kişi ise virüse yakalandı.
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