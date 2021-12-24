https://tr.sputniknews.com/20211224/ekvadorda-kovid-19-asisi-zorunlu-hale-getirildi-1052068345.html

Ekvador'da Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi

Ekvador'da Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, son zamanlarda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ülke genelinde aşı zorunlu hale getirildi. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T01:07+0300

2021-12-24T01:07+0300

2021-12-24T01:07+0300

koronavirüs

ekvador

sağlık bakanlığı

aşı

zorunlu aşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051309272_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_ad7f0eb597950fc591c81ceb0c2e48f4.jpg

Ekvador Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, salgının ülkede yeniden etkisini gösterdiğine vurgu yapılarak, "Ekvador'da Kovid-19'a karşı zorunlu aşı kararı alındı. Bu karar, mevcut epidemiyolojik durum, enfekte sayısındaki artış ve omicron gibi endişe verici varyantların dolaşımı nedeniyle alındı." ifadesine yer verildi.Sağlık hizmetlerinde yaşanılabilecek muhtemel bir krizin önüne geçilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca salgının bulaşma hızını gösteren uluslararası eğilim ve hastaneye yatış talebinin yüksek olması nedeniyle bu karara varıldı." denildi.Ülkede ilk kez omicron varyantı tespit edilmiştiSağlık Bakanı Ximena Garzon, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada ülkede ilk kez Kovid-19'un omicron varyantına rastlandığını bildirmişti.Ekvador'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 bin 624 kişi hayatını kaybetti, 538 bin 218 kişi ise virüse yakalandı.

ekvador

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekvador, sağlık bakanlığı, aşı, zorunlu aşı