https://tr.sputniknews.com/20211224/erdogan-atv-a-haber-canli-yayininda-sorulari-yanitliyor-1052095547.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL mevduatları 23.8 milyar liranın üzerinde arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL mevduatları 23.8 milyar liranın üzerinde arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşımız hızla kapılara dizilerek dolarlarını bozdurmaları kendi paralarına olan güvenin en büyük göstergesi. Bu son... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T21:15+0300

2021-12-24T21:15+0300

2021-12-24T21:48+0300

politika

recep tayyip erdoğan

faiz

mevduat

a haber

stokçuluk

kur korumalı tl mevduat

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Muhalefete yüklenen Erdoğan, "Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları, Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar" görüşünü dile getirdi.Kur korumalı TL mevduatının vatandaş için iki garantiye sahip olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak. İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil." dedi.Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız.Bunun da geçmesiyle stokçuluğa da ağır cezalar vermek suretiyle bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız. Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:- Dünya büyük bir kriz ile karşı karşıya kalmışken Türkiye ayakta kalmayı başaran ender ülkelerden oldu. Dövizdeki artışın da düşmesiyle Türkiye ekonomisi güvenini sürdürdü. - Bu son gelişme bütün vatandaşlarımızın TL'ye güvendiğini, güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Bir Trabzonlu vatandaşımızın para konusunda TL'ye "Kaybettim ama TL değer kazansın yeter bana" dedi. Bu güzel bir göstergeydi. TL gücünü ekonomik altyapımızdan, üretim kapasitemizden ve finansal sektörümüzün sağlamlığından alıyor. Ana muhalefet ve yanlıları TL'yi bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar doları baz alarak bunun değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu çok ciddi bir yanlış. MB'de başkanlık yapmış bir insanın kalkıp "Dövize taviz vermeyin, TL kayba gidecektir" demesi çok daha çirkin. Sonra geri vitese taktı. Ama bunu artık millet yutmaz.'TL mevduatları bugün saat 15.00 itibarıyla 23.8 milyar liranın üzerinde arttı'- Son dönemlerde yurtiçi, yurtdışı, bu tür hareketler, kurlarda görülen ve tasarruf sahiplerinin güvenini bozmaya yönelik, rasyonel olmayan hareketlerdi. Biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da teveccüh göstererek hızlı şekilde TL'ye geçişin, o sabah kapılara dizilmeleri ve TL'yi oraya getirip dövizleri bozarak TL'yi almaları, bunlar da vatandaşımızın kendi milli ve yerli olarak parasına olan güvenin en güzel göstergesiydi. Programın açıklanmasından beri TL mevduatları bugün saat 15.00 itibarıyla 23.8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya da devam ediyor.- Gerek Hazine ve Maliye, gerekse Ticaret Bakanımıza, hatta Tarım Bakanlığımıza bu talimatları verdik. Kontrollerimizi sıklaştıracak ve bunlara asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla vicdan sahibi olan bütün marketler, zincir marketler, süper marketler, hepsi de çıkarken fiyatları, etiketleri ona göre değiştirdiyseler inerken de aynı hızla bu etiketleri değiştirmeleri lazım. Aksi takdirde, atılması gereken adımlar neyse atacağız. Çünkü burada garip gureba, fakir fukara ezilmeyecek. Fiyat artışlarıyla insanımızın huzurunu kaçıranlara müsaade etmeyeceğiz. Serbest piyasayı bozucu, arz-talep dengesiyle açıklanamayacak fiyat artışlarını devlet olarak yakından takip ediyoruz. Tedarik zincirinin tüm halkasını inceliyoruz. Özellikle sebze-meyve fiyatlarına yönelik 9 büyükşehrimizde 10 toptancı halimizde denetimler gerçekleştirildi.

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